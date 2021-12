Netflix : Un documentaire sur Neymar débarque l'année prochaine

Ce mardi, Netflix a dévoilé un teaser sur le futur documentaire consacré à Neymar. Il s'inutile « Neymar, O caos perfeito » (Neymar, le chaos parfait en français) et sera disponible sur Netflix le 25 janvier 2022.

Ce documentaire en trois parties est réalisé par David Charles Rodrigues et retracera l'ensemble de la carrière du joueur, avec ses débuts à Santos, son ascension au Barça, ses hauts et ses bas avec le Brésil et enfin, son transfert record au PSG et de sa nouvelle vie à Paris.

Le but du documentaire est de montrer Neymar tel qu'il est en abordant tous les aspects de sa vie. Ainsi, une large partie du documentaire sera consacré au « business Neymar » géré d'une main de fer par son père.

Autre point fort du documentaire, de nombreuses stars du foot ont accepté de témoigner : David Beckham, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.