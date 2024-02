Ne parlez plus de Mbappé à Tchouaméni

Le vestiaire du Real Madrid parle un peu trop de Kylian Mbappé selon un français du Real.

Le Real Madrid a pris une position dominante lors de son match de huitième de finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, un seul but de Brahim Diaz ayant suffi pour que les Madrilènes prennent l'avantage à Santiago Bernabeu. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte la Real Sociedad, et les joueurs du Real Madrid en discuteront sans doute.

Après la victoire en Allemagne, Tchouameni a ainsi admis que l'attaquant du PSG Kylian Mbappé était un sujet de conversation dans le vestiaire. L'avenir du Parisien continue de faire la une des journaux en France et en Espagne, les deux clubs étant suspendus à sa décision.

Le vestiaire en parle

"Mbappé au Real Madrid ? Il ne m'a rien dit. Et même si je l'avais su, je ne vous l'aurais pas dit. Nous en parlons dans le vestiaire parce que c'est un sujet important. Nous espérons que les choses se calmeront dans les semaines à venir", a-t-il admis.

L'article continue ci-dessous

Concernant le match contre le RB Leipzig, Tchouameni s'est dit satisfait de sa prestation en défense centrale. "A la fin, on a gagné, on s'est créé des occasions, on a marqué. J'ai fait une bonne prestation. J'ai parlé avec l'entraîneur, j'essaie de tout donner, quel que soit le poste. A Madrid, le plus important est de gagner des titres", a déclaré Tchouameni à Canal+, cité par Marca.

Tchouaméni a disputé cinq matches en défense centrale cette saison et les Madrilènes ont toujours gardé leur cage inviolée. Cela dit, Carlo Ancelotti et plusieurs autres joueurs madrilènes ont admis qu'ils avaient eu de la chance de ne pas encaisser de but contre les Allemands. Les Madrilènes ont ainsi dû s'en remettre à Andriy Lunin dans les buts pour ne pas encaisser de but contre Leipzig.