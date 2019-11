Ndombélé très incertain pour France-Moldavie

Absent à l’entrainement, Tanguy Ndombélé ne devrait pas participer à la rencontre des Bleus contre la Moldavie, jeudi en éliminatoires de l'Euro.

Tanguy Ndombélé, le milieu de terrain de , est arrivé amoindri au rassemblement de l’Equipe de ce lundi. Sorti à la mi-temps du dernier match des Spurs, le milieu défensif souffre de l’aîne. Son état s’est légèrement amélioré depuis, mais pas assez pour qu’il puisse être opérationnel pour le match contre la Moldavie, prévu jeudi au Stade de France.

Au micro de L’Equipe TV, l’ancien lyonnais a indiqué ce mardi qu’il n’était pas encore en pleine possession de ses moyens : « Ça va bien, ça va mieux. J’ai fait des examens, et il n’y a rien de grave. Mais jeudi, ça sera peut-être un peu tôt, et je ne pense pas que je serai à 100% ». Ndombélé compte six capes avec l’Equipe de France, et la dernière remonte au 11 juin dernier face à Andorre.

Ce mardi, en début de soirée, les Tricolores se sont entrainés à Clairefontaine, effectuant notamment une opposition à 11 contre 11 sur un quart de terrain. Une séance ouverte au public. Et Ndombélé a été le seul à manquer à l’appel parmi les 23 convoqués. Le sélectionneur Didier Deschamps se prépare certainement à composer sans lui. Mercredi, ce dernier effectuera sa dernière mise en place avant le match et il est possible alors qu’il y ait des indications concernant l'onze de départ qu’il envisage d’aligner.