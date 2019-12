National - Chahutée au stade Bauer, Roxana Maracineanu raconte

Venue assister à la rencontre entre le Red Star et Quevilly-Rouen, la Ministre des Sports, prise à partie, avait été contrainte de partir à la pause.

Venue assister à la rencontre de National entre le et Quevilly-Rouen vendredi soir, Roxana Maracineanu a été prise à partie par les supporters locaux. Particulièrement chahutée et contrainte d'être exflitrée du Stade Bauer à la mi-temps de la rencontre, la Ministre des Sports s'est exprimée sur ces évènements regrettables ce samedi sur les ondes de la radio RTL, revenant notamment sur une vidéo publiée sur les réseaux.

"C'est vrai que c'est différent que ce que j'ai vécu hier soir. La situation d'hier (vendredi), c'était la situation d'une ministre des Sports qui vient voir un match de foot de National. J'avais envie de passer du temps avec des supporters dans les gradins. Pendant la première mi-temps, j'en ai profité pour discuter de l'avenir du stade", a notamment raconté Roxana Marcacineanu, avant de donner quelques détails.

"On a l'impression que c'est des animaux derrière des grilles​"

"À la mi-temps, lorsque j'étais dans la foule, deux ou trois supporteurs sont venus m'interpeller et discuter avec moi de mes prises de position sur les chants de supporters ou encore sur d'autres thématiques qui concernent le gouvernement comme la réforme des retraites. Ils m'ont dit qu'une partie d'entre eux étaient en grève et m'ont soumis leur point de vue", ajoute la Ministre des Sports, condamnant ce genre d'agissements qui désservent le football selon elle.

"Il y a une dizaine de personnes qui sont venus autour et qui ont mis leur foulard sur leur bouche et qui ont commencé à crier très fort et à manifester. Ils ont commencé à se rapprocher et à nous bousculer. À partir de ce moment-là, on a préféré partir. Moi, venant de la société civile avec cette casquette de ministre des Sports et sportive moi-même, je trouve ça incroyable qu'on puisse entendre dans un stade 'Vous n'avez rien à faire là'". Ce sont eux qui ressortent perdants. On a l'impression que c'est des animaux derrière des grilles. C'est dommage pour eux et pour le football", explique-t-elle. De son côté, le Red Star a promis des sanctions.