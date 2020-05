National 1 - Pau : Bruno Irlès, clap de fin sur une montée ?

INFO GOAL - En fin de contrat, Bruno Irlès pourrait ne plus être l'entraîneur de Pau la saison prochaine malgré une montée en L2 qui se profile.

Ce scénario semblait improbable il y a quelques semaines. Et pourtant, il est aujourd'hui très possible que Bruno Irlès ne soit plus l'entraîneur de Pau la saison prochaine.

Le club palois, leader de National 1, est actuellement dans l'attente d'un dénouement pour l'exercice 2019-2020, qui pourrait le voir accéder à la . La LFP ne décidera que le mercredi 20 mai, lors de son assemblée générale, du format pour la saison à venir et des clubs qui seront engagés.

Une prolongation qui traîne

En marge de cette longue attente, les discussions ont démarré pour l'avenir du coach Bruno Irlès, en fin de contrat. Une proposition de prolongation lui a été faite, selon les informations de Goal. Mais certaines sources au club précisent qu'un accord est loin d'être trouvé et qu'un départ serait la tendance la plus plausible aujourd'hui.

Joint par Goal, Bruno Irlès n'a pas souhaité commenter cette information. Un rendez-vous avec sa direction devait avoir lieu ces dernières heures.

Si d'aventure il venait à quitter le club dans les prochains jours, Bruno Irlès laisserait un grand vide derrière lui après une saison plus que réussie avec son équipe. Le Pau FC se mettrait alors à la la recherche de son successeur.