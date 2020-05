National 1 - Gaëtan Laura (QRM) : "J'ai envie de passer un cap"

En fin de contrat avec QRM, le buteur Gaëtan Laura (24 ans) devrait bientôt relever un nouveau challenge. "On va rattraper le temps perdu", dit-il.

Il est l'un des joueurs les plus convoités de National 1 en vue du mercato estival. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec QRM, Gaëtan Laura (24 ans) s'est révélé être l'atout offensif n°1 de l'équipe entraînée par Emmanuel Da Costa.

Comme son entraîneur, en discussion avec -Duchère, l'attaquant devrait relever un nouveau challenge la saison prochaine. "J'ai envie de passer un cap, d'aller encore plus haut. Je veux montrer de quoi je suis capable", dit-il pour Goal.

La ou l'étranger ?

En , le profil de Gaëtan Laura, en fin de contrat, plaît à plusieurs clubs de . Il y a aussi des touches à l'étranger, mais le joueur se laisse le temps de la réflexion après une belle saison qui lui aura permis d'évoluer.

"Aujourd'hui, je suis plus tueur, plus calme et plus réfléchi. J'arrivais dans un championnat que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup progressé à QRM. J'ai réussi à marquer, mais c'est aussi grâce à mes coéquipiers et à mon coach Manu Da Costa."

L'ancien joueur d'Evreux ne veut plus reculer après avoir dû quitter précipitamment le centre de formation de Lorient en 2015 à la suite d'une "erreur de jeunesse".

"Après mon départ de Lorient, j'ai repris dans un club de CFA 2 (Saint-Lo). J'ai arrêté le foot un peu plus de six mois. Puis j'ai signé à Evreux en CFA 2 et c'est là que c'est parti. Toutes ces aventures, mes erreurs de parcours, ça m'a forgé un caractère et maintenant on va rattraper le temps perdu", annonce-t-il.

Le discours ambitieux d'un buteur adroit et puissant, qui ne demande qu'à exploser à l'étage supérieur.