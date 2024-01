Nasri recadre Cristiano Ronaldo après sa sortie sur la Ligue 1

Samir Nasri a recadré Cristiano Ronaldo après ses propos sur la Ligue 1, vendredi.

Le torchon brûle entre Cristiano Ronaldo et la Ligue 1. Il y a deux jours, l’international portugais osait une comparaison entre le championnat français et la Saudi Pro League dans laquelle il évolue. Les propos de l’attaquant d’Al Nassr font parler depuis et ont même provoqué l’ire de Samir Nasri qui n’a pas hésité à recadrer Ronaldo.

Samir Nasri humilie Ronaldo et la Saudi Pro League à son tour

Vendredi lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo comparait la Saudi Pro League à la Ligue 1. Selon le quintuple Ballon d’Or, le championnat saoudien serait supérieur à l’élite du football français. « La Ligue Saoudienne n'est pas pire que la Ligue1 La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant », a déclaré le champion d’Europe 2016.

La sortie a choqué plusieurs observateurs de Ligue 1 étant donné que le Portugais n’a jamais évolué en France dans sa carrière. Et d’ailleurs pour Samir Nasri, la Saudi Pro League, où évolue Ronaldo, est l’équivalent de la Ligue 2 française. « Il faut jouer en Ligue 1 pour connaitre son niveau. L’impact physique n’est pas le même niveau qu’en Arabie Saoudite. Pour moi, c’est du niveau de la Ligue 2 en France. C’est le niveau l2 en France. Avec ces déclarations, il va passer pour quelqu’un d’aigri », a pesté l’ancien international français au micro de Canal+.

Laure Boulleau fracasse (aussi) Ronaldo

Après la déclaration de Cristiano Ronaldo sur le championnat français, la Ligue n’a pas mis du temps à réagir. Le compte officiel du championnat français sur X a répondu avec une image du Portugais accompagné de…Kylian Mbappé, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Présent également sur les plateaux de Canal+, Laure Boulleau a réagi aussi aux propos de Ronaldo.

Pour l’ancienne joueuse du PSG, Cristiano Ronaldo a juste fait de la publicité pour la Saudi Pro League mais de la mauvaise manière. « J’ai été étonnée de cette sortie. Pourquoi s’attaquer à la Ligue 1 ? Et puis je me suis rappelé que Messi a joué ici. Ce n’est pas de son niveau de dire ça. Et ce n’est pas le championnat qu’il connait mieux. Je trouve ça nul. On regarde la Saudi Pro League et ce n’est pas vrai. C’est une phrase de com’, d’orgueil. Je l’apprécie mais je n’aime pas du tout ce qu’il a dit là », a déploré Laure Boulleau.