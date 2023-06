À la recherche d'éléments offensifs pour pallier à certains départs de grands noms, Naples veut s'offrir une ancienne pépite du Real Madrid.

À son arrivée à Naples, Rudi Garcia a été clair : son équipe doit et va jouer en 4-3-3 et il a ardemment besoin d'ailiers rapides et/ou très bons manieurs de ballon. Hirving Lozano aurait pu être de ceux-là mais le Mexicain a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite après quatre années au pied du Vésuve. Les dirigeants napolitains se sont donc mis à sonder le marché et ont pointé plusieurs cibles dont une ancienne pépite du Real Madrid placé tout en haut de liste.

Une ancienne pépite du Real vers Naples?

Selon la Gazzetta dello Sport, la direction des Partenopei aurait dressé une liste de plusieurs noms susceptibles de compenser le départ d'Hirving Lozano tout en renforçant un secteur offensif qui devra être adapté aux exigences et à la vision du nouveau coach. La priorité de cette wishlist serait Takefusa Kuba, le joyau de la Real Sociedad annoncé depuis tout petit comme une pépite du côté du Real Madrid. Jamais vraiment dans le rythme des Merengue, il brille désormais au pays basque après avoir porté les couleurs de Majorque, Villarreal et Getafe.

Évalué à 20M, l'international japonais est un petit format de poche particulièrement technique et dont la pointe de vitesse est plutôt intéressante sans être sa principale qualité. La perspective de signer un joueur nippon est également réjouissante pour Aurelio De Laurentiis qui, en bon commercial qu'il est, sait que cela peut lui ramener d'importants contrats et visibilité depuis le pays du Soleil levant.

En cas d'arrivée à Naples, Kubo serait chargé d'occuper le poste d'ailier droit pour pouvoir rentrer sur son pied gauche et créer du danger à l'intérieur du jeu. En cas d'échec dans le dossier du Messi japonais, les Partenopei auraient déjà noté les noms de Tommaso Baldanzi (Empoli), Yeremi Pino (Villarreal) et Edon Zhegrove (Lille).