Et un de plus : Nouvel exode européen en Arabie Saoudite

Après Cristiano Ronaldo en janvier, une vague énorme de joueurs s'exportent cet été en Arabie Saoudite. Il y en a désormais un de plus.

C'est l'histoire de ce mercato estival : la liste des joueurs évoluant en Europe partis rejoindre l'Arabie Saoudite ne fait que s'allonger. Cristiano Ronaldo avait ouvert le bal cet été en quittant Manchester United pour Al Nassr et la boîte de Pandore semble avoir été ouverte tant le flux est devenu ras-de-marée ces dernières semaines. Ces derniers jours, on ne compte plus les départs vers le Golfe. Et si cela concernait à la base des joueurs en fin de carrière, ce n'est désormais plus le cas. Iuri Medeiros (28 ans, SC Braga) ou Rúben Neves (26 ans, Wolverhampton) ont commencé à rajeunir l'âge des départs, et un de plus vient de se rajouter à cette liste.

Lozano, nouvel exode européen en Arabie Saoudite

Particulièrement actifs depuis un mois, les clubs saoudien ont décidé d'inonder le marché et d'acheter à tout va en Europe. Après les signatures de Karim Benzema, Ngolo Kanté, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, en attendant encore Hakim Ziyech, ce sont désormais des joueurs encore en pleine fleur de l'âge qui se pressent aux portes d'Arabie Saoudite. C'est maintenant aussi le cas d'Hirving Lozano, en partance du Napoli.

Arrivé au pied du Vésuve en 2019 en provenance du PSG, Hirving Lozano devait redynamiser une attaque napolitaine qui misait alors tout sur ses ailiers. Et si Lorenzo Insigne et Dries Mertens appréciaient l'axe, le Mexicain devait apporter le profil d'un joueur de flanc très rapide et aimant coller la ligne. Malheureusement, Chuky n'est jamais parvenu à pleinement s'imposer dans la Botte et traîne désormais une réputation de talent gâché. Qu'à cela ne tienne, il est désormais en partance pour l'Arabie Saoudite où un contrat en or l'attend de pied ferme.