Naples, Mertens "fier" d'être dans l'histoire de Naples

L'international belge est un peu plus entré dans l'histoire du Napoli mercredi soir avec une stat impressionnante.

Dries Mertens est devenu ce mercredi le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Napoli avec 116 réalisations, le Diable Rouge dépasse ainsi Diego Armando Maradona, légende locale et mondiale aux 115 buts avec les Partenopei.

Mertens, qui a inscrit un doublé et qui s'est rendu l'auteur d’une passe décisive à (2-3),n'a plus que Marek Hamsik (121 réalisations) devant lui au panthéon des buteurs du Napoli. Le Belge a affiché sa fierté sur le site de son club.

"Je suis très heureux de ce doublé parce que grâce à lui je suis de plus en plus dans l’histoire de et ça me rend fier", a-t-il indiqué, lui qui est très pressé de régner en maître sur les stats du Napoli, quitte à doubler son ancien coéquipier et ami.

"J’ai dépassé Diego qui était l’idole absolue de la ville. Maintenant j’espère rejoindre Marek (Hamsik, ndlr). Je ne lui ai rien dit, mais j’espère pouvoir le battre bientôt, peut-être d’ici Noël".

Pour l'instant, Naples, invaincu en trois sorties en C1, occupe la tête du groupe E devant les Reds de .