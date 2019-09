Naples - Lorenzo Insigne rêve d'une victoire finale en Ligue des champions

Dans une interview accordée à Il Mattino, l'international italien a confié ses ambitions pour la plus grande des compétitions européennes.

Pour son entrée en lice en cette saison, et Lorenzo Insigne retrouvent pour la première journée de la phase de groupes. L'an passé, le club italien avait remporté ce choc à domicile face aux futurs champions d'europe.

L'international italien espère que ces retrouvailles se passeront aussi bien, comme il l'a indiqué dans une interview à Il Mattino. "Je demande à nos supporters de nous pousser comme ils l'avaient fait il y a un an. Je souhaite faire une bonne performance, d'abord générale, de toute l'équipe, mais ensuite aussi individuelle. Jürgen Klopp me motive toujours, j'espère que cela fonctionnera à nouveau."

L'un des joueurs symboles de l'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas froid aux yeux et affiche ses ambitions pour cette saison 2019-2020 en C1. "J'espère que Naples pourra être la surprise de la Ligue des champions, mais en face ce seront des équipes solides et bien préparées. Vous affrontez de grands champions et c'est beaucoup plus difficile qu'en championnat, qui dure plus longtemps. L'important, c'est de ne penser qu'à nous et à notre parcours avec l'espoir d'aller aussi loin que possible. Mon rêve ? Atteindre la finale et la gagner."

"J'ai toujours dit que je voulais rester"

Enfin, Lorenzo Insigne est revenu sur son changement d'agent cet été. L'attaquant de la Nazionale a confié ses intérêts à Mino Raiola et logiquement, des rumeurs de départ ont existé cet été. L'intéressé dément tout ça. "Le choix de me confier à Mino Raiola ? Je tiens à clarifier ceci immédiatement : je ne l'ai pas choisi pour quitter Naples. J'ai toujours dit que je voulais rester et que j'essaierai toujours de faire de mon mieux pour ce maillot."

