Naples-Liverpool - Streaming, chaîne TV, compos, horaire : tout savoir sur le match

Liverpool débute en Ligue des Champions ce mardi au San Paolo face à Naples. Goal vous donne toutes les infos pratiques de ce match.

Battu en finale par le en 2018, Liverpool a remis la main sur la si prestigieuse Ligue des Champions un an plus tard, en prenant le dessus sur . Désormais, l’objectif des Reds sera de conserver le trophée, et cette tâche on ne peut plus difficile débutera ce mardi à , à l’occasion de la première journée du groupe E.

Un déplacement toujours compliqué dans l’antre des Partenopei. La saison passée, au même stade de la compétition, les hommes de Jürgen Klopp n’avaient d’ailleurs pas réussi à rapporter le moindre point du San Paolo (0-1), avant d’inverser la tendance à Anfield quelques semaines plus tard.

Cette défaite n’avait donc pas empêché les Reds d’aller jusqu’au bout de la compétition, mais nul doute que Klopp a préparé ses troupes à ne pas commettre les mêmes erreurs.

Match Naples - Liverpool Date Mardi 17 septembre 2019 Horaire 21:00

OÙ VOIR LE MATCH ?

Le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport Live 5 et en streaming sur RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport Live 5 RMC Sport

L'ENJEU DU MATCH : LA PREMIÈRE PLACE ? GROUPE H

Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. Genk 0 0 0 0 2. Liverpool 0 0 0 0 3. Naples 0 0 0 0 6. 0 0 0 0

Liverpool et Naples se retrouvent donc une nouvelle fois dans le même groupe.

Mais, contrairement à la saison passée, le PSG ne sera pas là pour prendre la première place. C’est donc tout l’enjeu du match de ce soir : une victoire face au principal concurrent, histoire de prendre les devants d’entrée.

Ensuite, Genk et Salzbourg ne devraient pas faire le poids contre Naples et Liverpool, grands favoris pour la qualification en huitièmes de finale.

Il ne faut jamais jurer de rien en Ligue des Champions, mais le match de ce soir pourrait presque déjà donner le verdict de cette poule.

LES JOUEURS DE LIVERPOOL A DISPOSITION

Poste Liverpool Gardiens Adrian, Andrew Lonergan Défenseurs Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joe Gomez, Dejan Lovren, Sepp van der Berg Milieux Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Harvey Elliott, Adam Lallana, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain Attaquants Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Xherdan Shaqiri

Pour Liverpool, l’absence la plus préjudiciable sera évidemment celle du gardien, Alisson, remplacé ce soir par Adrian. Au niveau de la défense, Klopp devrait faire confiance à la charnière habituelle composée de Van Dijk et Matip, avec Alexander-Arnold à droite et Robertson à gauche.

Plus haut, les Reds comptent un absent par ligne : Naby Keita au milieu de terrain, remplacé par Milner, et Divock Origi en attaque. Dans tous les cas, le Belge aurait pris place sur le banc pour laisser la place à l’infernal trio Salah-Firmino-Mané.

Côté Naples, Carlo Ancelotti va devoir composer sans Hysaj et Milik, tous les deux à l’infirmerie.

LES COMPOS DE NAPLES ET LIVERPOOL

Composition de Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Salah, Firmino, Mané.

Composition de Naples : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Ruiz, Insigne - Lozano, Mertens. 5 STATS MARQUANTES AVEC OPTA

Ce sera la 5e confrontation entre Naples et Liverpool en compétition européenne, après s’être affrontés à 2 reprises en phase de groupes de la 2010/11 puis par 2 fois également en phase de groupes de la la saison dernière.

Naples avait battu Liverpool 1-0 au stade San Paolo la saison dernière en Ligue des champions grâce à un but de Lorenzo Insigne à la 90e minute. Ce fut d’ailleurs le 1er but vainqueur encaissé par Liverpool dans la compétition à la 90e minute ou plus depuis décembre 2009, l’œuvre d’Alberto Gilardino avec la (1-2).

Liverpool n’avait pas cadré un seul tir lors de sa défaite à Naples la saison dernière en C1 (0-1) ; la seule fois où cela est arrivé aux Reds lors de leurs 74 derniers matches dans la compétition.

Le Napoli n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches face à une équipe anglaise en compétition européenne, s’inclinant lors des 5 autres et restant muet lors des 3 derniers.

Les clubs anglais restent sur 7 victoires consécutives face aux clubs italiens en compétition européenne (qualifications incluses) – la plus longue série de leur histoire face à ce pays.

Retrouvez ici toutes les statistiques marquantes à connaître avant Naples-Liverpool.