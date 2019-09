Comment Trent Alexander-Arnold est devenu incontournable à Liverpool

Le jeune latéral anglais (20 ans) s'est imposé comme une référence à son poste. Sa cote de popularité ne cesse de grandir du côté d'Anfield.

Une fresque géante où l'on voit Trent Alexander-Arnold. Nous sommes au croisement de Sybil Road et d'Anfield Road, où une maison en terrasse insolite a été transformée par l'imagination d'un groupe de supporters de et par le génie d'un graffeur français. La peinture murale haute de trois étages a été commandée par The Anfield Wrap, le plus grand podcast indépendant de Liverpool et son site de fans. La peinture a été réalisée par Akse, l'artiste qui avait également peint une peinture murale similaire de Jürgen Klopp dans le quartier balte de la ville.

"Un garçon normal de Liverpool dont les rêves se sont réalisés"

Selon le cofondateur de The Anfield Wrap, John Gibbons, l'objectif était de commémorer la campagne gagnante de la Coupe d'Europe à Liverpool, tout en reconnaissant la montée remarquable de la star locale du club - quelqu'un qui, en peu de temps, est devenu un icône figure. "Comment un garçon si talentueux peut-il avoir un air aussi humble ?" , a déclaré Gibbons, qui a noué des liens étroits avec Alexander-Arnold et sa famille avant le dévoilement officiel de la murale le mois dernier.

"Il fait déjà beaucoup pour la communauté d’où il vient, tant de choses lui sont déjà posées et pourtant, il continue de grandir. Nous espérons que tout le monde appréciera la fresque. Ceux qui vivent dans la ville et ceux qui la visitent. Mais surtout, nous espérons que cela inspirera les jeunes qui le verront, pour qui Trent est une inspiration et un modèle. Comme l'a dit Trent lui-même [après la finale de la en juin], il s'agit simplement d'un garçon normal de Liverpool dont les rêves se sont réalisés."

Cette dernière citation apparaît sur la fresque, de même que le logo de Fans Supporting Foodbanks. Alexander-Arnold, comme beaucoup de ses coéquipiers, est un grand partisan de la cause de la communauté, qui cherche à lutter contre la faim et la pauvreté dans le Merseyside. "Il est important que ce message soit là" , a déclaré Alexander-Arnold lors du dévoilement de la murale. "Espérons que cela va sensibiliser un peu plus les gens et leur permettre de savoir qu'ils peuvent redonner à chaque fois qu'ils le peuvent."

Une carrière déjà épatante à seulement 20 ans

La popularité d’Alexandre-Arnold à Liverpool s’explique en partie par son talent de footballeur. À 20 ans, il a déjà remporté la Ligue des champions, terminé deuxième en , été élu dans l'équipe-type de l'année PFA et pris part à la en . Son impact, cependant, va au-delà de ses réalisations sur le terrain. Il est ambassadeur d'une autre organisation caritative locale, An Hour for Others, et parle avec beaucoup de maturité de la nécessité pour les footballeurs de faire la lumière sur ces questions, de prendre la parole et de soutenir ceux qui occupent des postes moins privilégiés.

"Vous devez être prêt à être un modèle. cela fait partie du jeu à présent, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir se débrouiller seul sur le terrain, mais d'être prêt à travailler dur et à tout faire en dehors du terrain. Je pense que tant que vous êtes une bonne personne, les gens verront cela et les gens vous admireront." Ils le font dès à présent, c'est certain. "Je me disais 'Quoi qu'il en soit, il ne peut pas me battre.' Chaque duel est devenu la plus grosse bataille et je devais la gagner." Depuis son arrivée dans l'équipe première des Reds, il a remporté plus de ces batailles qu'il n'en a perdues. Ayant fait ses débuts professionnels en septembre 2016, il se rapproche des 100 matches en professionnel avec son club moderne. Cette admiration locale devenue nationale est plus que justifiée.