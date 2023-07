Naples : Le message fort de De Laurentiis sur l'avenir de Victor Osimhen

Victor Osimhen devrait rester à Naples cet été, à moins d'une offre astronomique.

Après sa saison exceptionnelle avec le Napoli, Victor Osimhen attire de nombreuses convoitises en Europe. Le buteur nigérian, auteur de 31 buts toutes compétitions confondues, a conduit son équipe jusqu'au titre en Série A et a vu sa cote de popularité exploser sur le marché des transferts.

De Laurentiis ne veut pas brader Osimhen

Parmi ses prétendants, le Paris Saint-Germain se montre le plus insistant. En quête d'un grand attaquant, le club de la capitale espère s'offrir l'ancien Lillois, mais le président napolitain se montre très gourmand sur le montant d'un éventuel transfert. Une tendance confirmée par ses déclarations de ce lundi en conférence de presse. Désireux de conserver son goleador, il a affirmé qu'il ne partirait pas, à moins d'une somme particulièrement élevée. "Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres", a-t-il expliqué.

Le message semble clair, le PSG devra faire un sacré effort financier pour recruter l'attaquant de 24 ans.