Naples-Juve 1-2, toujours invaincue, la Juve s'impose à Naples

La Juve se rendait au San Paolo ce dimanche soir pour y défier le Napoli pour dans le choc italien comptant pour la 26e journée.

Le gros rendez-vous de cette 26e journée de Serie A se disputait à San Paolo, où Naples, 2e avec 56 points (17 succès, 5 nuls, 3 défaites), recevait la Juventus, leader invaincu avec 69 unités (22 victoires, 3 nuls) ce dimanche soir.

Un rendez-vous très bien entamé par les Turinois. Ces derniers profitent de l'expulsion précoce, dès la 24e minute, d'Alex Meret, qui suite à une passe en retrait mal assurée de Kevin Malcuit, fait tomber CR7. La sanction est d'ailleurs double pour les Partenopei, puisque sur le coup-franc joué dans la foulée, Miralem Pjanic enroule du pied droit et trompe l'infortuné David Ospina. Le Colombien venait tout juste d'arriver sur le pré en remplacement de Milik.

Bref, les choses commencent très, très mal pour les locaux, alors que la Juve en profite pour prendre de la distance juste avant le repos, suite à un corner joué à deux avec un centre signé Bernardeschi qui profite à Emre Can lequel réussit un joli coup de boule pour le 2-0.

Mais le Napoli pourra se consoler juste après le repos avec une expulsion côté visiteurs. En effet, Miralem Pjanic, sanctionné pour une main volontaire près du rond central d'un second jaune, est invité à quitter le pré à son tour.

Les deux équipes sont désormais à dix contre dix et les espaces s'élargissent. Les locaux en profiteront pour réduire le score à l'heure de jeu, quand Lorenzo Insigne effectue un centre côté gauche vers la surface adverse, où Callejon est plus rapide que Giorgio Chiellini et marque à bout portant afin de relancer les siens et accessoirement, le suspense.

À dix minutes du terme, Naples aura une très belle opportunité de recoller quand Alex Sandro détourne la volée du pied droit de Fabian Ruiz avec son bras, mais Lorenzo Insigne ne convertit pas son penalty. 1-2, score final, la Juve signe un succès très important au San Paolo grâce à une très bonne entame.