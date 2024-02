Naples - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Naples accueille le FC Barcelone, mercredi soir, à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Depuis la semaine dernière, la Ligue des champions a repris ses droits après deux mois d’absence. La phase de groupes ayant pris fin, place est désormais faite aux matchs à élimination directe, notamment les huitièmes de finale. Le FC Barcelone est en déplacement à Naples, mercredi, pour la manche aller.

Naples - Barça, Xavi joue sa peau

Auteur d’un parcours mitigé en phase de groupes (3 victoires, 2 défaites, 1 match nul), Naples avait fini la campagne à la deuxième place dans la poule C derrière le Real Madrid. Alors dirigés par Rudi Garcia, les Gli Azzurri ont dû connaître un changement à la tête du staff technique avec la nomination de Walter Mazzarri. Mais ce dernier est aussi sur le départ après quelques contre performances enregistrées. Une victoire est impérative pour subir moins de pression au match retour, le mois prochain. Le coach est sous pression, lui qui ne convainc pas ses dirigeants.

Pour sa part, le FC Barcelone ira en Italie pour aller chercher la victoire et espérer prendre une belle option pour la suite de la compétition. Leader du groupe H (4 victoires, 2 défaites), le Barça envisage de s’imposer en terre ennemie. Le coach des Culés, Xavi Hernandez, qui a annoncé son départ du club pour l’été prochain, veut bien faire les choses afin de prétendre au sacre avant de faire ses valises. Mais les dernières sorties catalanes ne sont pas trop convaincantes.

Horaire et lieu du match

Naples – Barça

8es de finale aller de la Ligue des Champions

Lieu : Stade Diego Armando Maradona

A 21h française

Les compos probables du match Naples - Barça

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui – Zambo Anguissa, Lobotka, Zielenski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Barça : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo – De Jong, Gündogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Roque

Sur quelle chaîne suivre le match Naples - Barça

La rencontre entre l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid sera à suivre ce mardi 20 février 2024 à partir de 21h sur Canal + et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.