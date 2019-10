Naples cale à Genk (0-0)

Les vice-champions d'Italie n'ont pas été capables de dominer la formation du RC Genk. Ils ont enregistré un décevant nul.

C'était bien la peine de réussir l'exploit de faire tomber en ouverture de la compétition (2-0) pour ensuite se faire accrocher par la modeste équipe de Genk et qui avait essuyé le revers le plus humiliant de la 1e journée (2-6, contre Sazlbourg). C'est ce qu'a vécu le Napoli de Carlo Ancelotti.

En terre belge, les Partenopei n'ont pas réussi à matérialiser leur nette domination. Ils ont surtout manqué le coche en première période en vendangeant plusieurs occasions nettes. Le plus malheureux aura été Arkadiusz Milik.

Titularisé aux avant-postes en lieu et place de Dries Mertens, le Polonais a raté l'opportunité de séduire son coach. S'il s'est montré volontaire, il n'a pas été assez performant dans la finition (16e et 25e), même si la malchance s'y est melée aussi, avec une reprise de la tête sur la transversale.

n'a pas été assez efficace dans la finition, et il aurait pu le regretter de manière encore plus amère si son hôte du jour avait converti les quelques occasions qu'il s'est offert. Heureusement pour les Italiens, Genk a été tout aussi défaillant dans la zone de vérité. A la 43e, le Norvégien Berge a vu sa frappe détournée par Meret, et à la 84e Ianis Hagi a manqué une énorme tentative dans la surface alors que les buts lui étaient grands ouverts.

Avec le point obtenu, Naples s'assure tout de même de rester leader à l'issue de cette journée. S'ils restent sérieux et qu'ils allient la précision à la maitrise, les vice-champions d' devraient passer le cap des poules sans encombres.