Nantes - Weiler pour remplacer Gourcuff ?

Le poste de l'entraîneur nantais apparaît menacé après la lourde défaite contre Strasbourg (0-4), quatrième match d'affilée sans victoire.

Christian Gourcuff va-t-il rester sur le banc nantais ? Arrivé chez les Canaris à l'été 2019, l'ancien de Rennes ou Lorient notamment semble fragilisé par les mauvais résultats de son équipe, sevrée de victoire depuis quatre journées en .

Selon les informations du Canal Football Club, le René Weiler pourrait ainsi arriver sur les bords de la Loire pour prendre la succession de Gourcuff. Libre depuis son départ d'Al-Ahly, l'entraîneur de 47 ans est notamment passé par et Lucerne avant de s'envoler pour une saison en Egypte.

Il a été champion à deux reprises par le passé : d'abord en avec les Mauves d'Anderlecht, puis en Egypte la saison dernière avec Al-Ahly. Les prochains jours pourraient donc être agités du côté de la Jonelière.

n'a en effet remporté qu'un seul de ses six derniers matchs, et ne compte désormais plus que trois points d'avance sur Reims, barragiste, au soir d'une lourde défaite inquiétante face à .

"Posez la question à la personne qui est capable de vous répondre", a répondu Gourcuff après la rencontre, interrogé sur son avenir, avant de refuser de préciser s'il avait toujours le soutien de sa direction. "Je n'ai pas le soutien, j'ai un contrat."

"Je suis ici pour donner un coup de main. J'essaie de faire du mieux possible. [...] Après, si je ne conviens pas à la situation, ce n'est pas un souci. Ce n'est déjà pas un souci de toute manière parce que ce sont des choses qui arrivent, mais pour moi, dans ma situation, c'est encore moins un souci", a-t-il poursuivi, rappelant que c'était Waldemar Kita qui était venu le chercher à l'intersaison 2019 pour prendre la place de Vahid Halilhodzic.

Enfin, au moment d'analyser la performance de ses joueurs, il a affirmé : "Il y a une forme de paralysie, de nonchalance quelques fois. On peut interpréter ça de manières différentes.

"Il y a sûrement un problème de confiance, une forme de blocage. Je ne peux pas dire que c'est volontaire. Mais la clé, ce sont les joueurs qui l'ont, c'est une question de volonté, de personnalité, d'ambition."