Nantes-Toulouse (2-1), Nantes repart de l’avant

Après cinq matches sans victoire, Nantes s’est relancé ce dimanche lors de la réception de Toulouse. Les Canaris l’ont emporté 2-1.

Sans victoire en championnat depuis environ deux mois, n’avait d’autres alternatives que de faire le plein de points ce dimanche à l’occasion de son duel contre . Face à un adversaire également en crise, la formation de Christian Gourcuff a rempli sa tâche. Profitant d’un scénario favorable, avec une supériorité numérique pendant les trois quarts du match, elle a renoué aisément avec la victoire.

Toulouse peut se sentir lésé

C’est le jeune Kouadio Koné qui a pénalisé les Violets dans cette partie en récoltant deux biscottes en l’espace 25 minutes. Le deuxième avertissement semblait tout de même très sévère. Avec un homme en moins, le TFC pouvait difficilement aspirer à un résultat positif. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont quand même eu le mérite de s’accrocher et ce n’est qu’à la 42e minute qu’ils ont concédé l’ouverture du score. Un but inscrit sur pénalty par Abdoulaye Touré suite à une main toulousaine dans la surface. Là aussi, le choix de l’arbitre pouvait être contestable.

Victoire ! + 3⃣ points ✅



Le FC Nantes renoue avec la victoire et s'impose 2-1 face au @ToulouseFC ✊



2⃣-1⃣



🔛 #FCNTFC pic.twitter.com/QNWmSJtYXY — FC Nantes (@FCNantes) December 1, 2019

La seconde période a été très longue à s’écouler pour les visiteurs. Et, vu le contexte, c’était même un exploit pour eux de ne s’incliner qu’avec un but d’écart. Ludovic Blas a doublé la mise en faveur des Canaris (53e) pour les mettre à l’abri, mais le rythme a ensuite baissé et en fin de match Leya Iseka a réduit le score en transformant un pénalty. « Je tiens à féliciter mes joueurs, mais c’est difficile à jouer contre 11 nantais et un 12e qui est supporter nantais qu’est l’arbitre », a pesté Antoine Kombouaré au coup de sifflet final au micro de BeIn Sports.

En gagnant, Nantes remonte dans le premier tiers du classement et s’installe à la 6e place. Toulouse, pour sa part, est plus que jamais lanterne rouge du championnat.