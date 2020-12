Nantes - Savinaud : "Kita renvoie une image désastreuse"

L'ancien défenseur nantais n'est pas du tout convaincu par la nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur.

La décision de Waldemar Kita de faire appel à Raymond Domenech pour prendre place sur le banc nantais quelques semaines après le départ de Christian Gourcuff est loin de faire l'unanimité. Plusieurs anciens joueurs du club ont en effet critiqué ce choix au cours des derniers jours.

Après Mickaël Landreau, c'est l'ancien défenseur Nicolas Savineau (qui a évolué à entre 1990 et 1995) qui s'en est pris au président canari.

"Aujourd'hui on parlera plus de Domenech que de lui, a lancé Savineaud sur RMC à propos de celui qui a racheté le club en 2008. Il existe médiatiquement grâce au FC Nantes, il en renvoie une image qui est désastreuse.

"On se dit que tout est possible quand on connaît Waldemar Kita. Il nous a habitués à tellement de choses et tellement de surprises.

"C'est tellement surréaliste qu'on aimerait en rire mais ce n'est pas drôle car c'est la réalité du FC Nantes depuis quelques années. Depuis le départ de Suaudeau et Denoueix, ce club a complètement changé. Avant, c'était le terrain qui importait. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain qui fait l'actualité du FC Nantes."

Son arrivée officialisée samedi soir, l'ancien sélectionneur des Bleus a dit son bonheur de reprendre du service, 27 ans après son dernier match comme entraîneur en .

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang", a-t-il confié sur le site du FC Nantes.

"Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier."

Il lui faudra rapidement retrouver le chemin des résultats, alors que l'équipe n'a plus gagné le moindre match de championnat depuis sept journées. La reprise de début janvier s'annonce particulièrement décisive pour les Canaris, qui occupent actuellement la 16e place de après un début de saison difficile.