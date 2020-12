Nantes - Landreau pas convaincu par l'arrivée de Domenech

L'ancien portier des Canaris n'est pas du tout convaincu par la probable arrivée de Raymond Domenech sur le banc du club.

La situation du FC continue de faire parler. Trois semaines après le départ de Christian Gourcuff, le club s'apprêterait à nommer Raymond Domenech au poste d'entraîneur pour tenter de redresser l'équipe au sortir de la trêve.

Un choix qui est loin de faire l'unanimité, y compris parmi les anciens joueurs du club. Interrogé par Infosport, Mickaël Landreau ne s'est pas montré particulièrement emballé par la possible arrivée de l'ancien sélectionneur de l'équipe de , qui n'a plus entraîné en depuis 27 ans. Il avait alors quitté le banc de l'Olympique Lyonnais sur une série de huit défaites consécutives, avant de poursuivre sa carrière avec les équipes nationales.

D'autant plus qu'en 2017, ce dernier, alors président de l'UNECATEF, avait montré sa désapprobation devant la nomination de Claudio Ranieri, alors âgé de 66 ans. "Nous l'UNECATEF, n'aurions pas accordé cette dérogation. Nous ne l'aurions pas accordée non plus à un entraîneur français", avait même assuré celui qui est aujourd'hui âgé de 68 ans.

"C'est irrationnel ce qui est en train de se passer. C'est le président de l'Unecatef. Il est normalement responsable des entraîneurs, il véhicule le fait de ne pas pouvoir exercer après 65 ans et le fait que six mois de contrat, il faut faire très attention à ça car sinon c'est la magouille des présidents", a lancé l'ancien gardien des Canaris, passé ensuite sur le banc de Lorient pour sa première expérience comme entraîneur.

"Coté Waldemar (Kita), c'est un énième entraîneur sur la liste depuis dix ans. Dans la vraie vie, le résultat on le connaît d'avance, ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Après dans le football, c'est tellement incroyable, il y a un côté tellement irrationnel, que c'est le temps qui va parler de lui-même."

Sevré de victoire depuis huit matchs, Nantes va devoir se reprendre très vite à la reprise début janvier, sous peine de voir la zone rouge continuer de se rapprocher dangereusement. Les Canaris ont pour l'heure trois petis points d'avance sur le trio de queue du championnat.

Si son arrivée se concrétise effectivement, Raymond Domenech pourrait faire ses débuts dans un derby très attendu contre Rennes dès la reprise, le 6 janvier prochaine à la Beaujoire.