Nantes-PSG, Thomas Tuchel : "Si ça continue, on va tuer les joueurs"

En conférence de presse avant Nantes-PSG, Thomas Tuchel a pesté contre l'enchaînement des matches qui explique selon lui la fatigue de ses joueurs.

Le PSG n'a pas le temps de souffler. Trois jours seulement après avoir battu Basaksehir (2-0) en Ligue des champions, le club de la capitale se rend à samedi pour la 9e journée de . Un rythme effréné qui agace le coach parisien, présent en conférence de presse ce vendredi.

"Moise Kean doit continuer comme ça"

Les débuts réussis de Moise Kean

Thomas Tuchel : La meilleure chose pour un attaquant afin d'être intégré dans un nouveau club et un nouveau vestiaire, c'est de marquer. Il l'a fait, ça l'aide beaucoup. Pour moi, le plus important est qu'il continue de mettre de l'intensité. Il a une bonne capacité physique, qui peut avoir une grande influence dans notre jeu. Il doit absolument continuer comme ça en allant challenger les défenseurs centraux. C'est le défi pour lui de continuer ainsi.

Son positionnement

Il peut jouer comme deuxième attaquant. C'est peut-être son meilleur poste, mais pour moi il peut vraiment jouer aux trois postes devant. À gauche, à droite et dans l'axe.

Le retour de Thilo Kehrer

Il n'avait qu'un entraînement dans les jambes avant Istanbul. Dans tous les clubs, il y a de la concurrence à chaque poste. Thilo est un grand concurrent pour Alessandro Florenzi et Danilo Pereira. On a besoin de qualité à tous les postes et on a besoin de Thilo avec sa qualité physique, sa vitesse et sa force défensive. C'était un joueur clé pour nous la saison dernière. Il a été extraordinaire. Il nous a beaucoup manqué. Je ne peux pas dire où il jouera à l'avenir. Mais on a besoin de sa qualité et je suis content qu'il soit là. On doit continuer à gérer les organismes car on joue tous les trois jours et on a besoin de tous les joueurs.

L'enchaînement des matches

On va tuer les joueurs, je l'ai toujours dit. Il y a une corrélation entre préparation et performance. Les meilleurs joueurs doivent jouer pendant la trêve, ils ont des voyages et pour moi c'est trop. On n'a pas de phase de repos. Sans préparaton, tout est fragile. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. On va chercher des solutions. Nous sommes rentrés hier pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour après un match. Demain, on rejoue en L1. En ce moment, on perd un joueur à chaque match et nous ne sommes pas les seuls...

Neymar absent jusqu'à la trêve internationale

Nous sommes tristes. Il a une petite blessure à l'adducteur. Il sera de retour après la trêve. Je pense qu'il ne peut pas jouer avec le . Si il joue tous les matches c'est qu'il n'est pas blessé, mais il est blessé. L'information que j'ai est qu'il va revenir après la trêve.

"J'espère qu'on aura Icardi et Paredes à Leipzig, mais..."

Paredes et Icardi de retour pour Leipzig ?

Oui peut-être. Mais s'ils reviennent la semaine prochaine, on devra accepter qu'ils n'aient qu'un entraînement avant le match et normalement ce n'est pas possible. On entre dans un cercle avec des risques et ça continue. Mais j'espère vraiment que Mauro (Icardi) et Leo (Paredes) seront avec nous à l'entraînement lundi. J'espère vraiment qu'on pourra. Pour Marco (Verratti), c'est un petit peu plus long. Pour Julian Draxler, ce sera je pense quatre semaines. Et Ney après la trêve.

Le confinement

Nous ne sommes pas que des joueurs professionnels, nous sommes aussi des humains. C'est un grand changement. Nous sommes inquiets comme tout le monde. On doit s'adapter aux règles, mais on a confiance en M.Macron et Mme.Merkel et on suit les consignes.

Les critiques sur le jeu du PSG

Il y a beaucoup de raisons, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Si quelqu'un me dit que ce sont des excuses, ok. On ne peut pas convaincre tout le monde. Il est vrai qu'on doit retrouver notre meilleur façon de jouer. Je suis absolument d'accord. On n'a pas fait nos meilleurs matches, mais il y a des choses positives. Nous sommes capables de gagner les matches à l'extérieur et à domicile. On va continuer de pousser en essayant de s'améliorer tout en s'adaptant au niveau des joueurs. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de l'équipe qui jouera demain. Je n'ai aucune idée de comment composer le onze titulaire. C'est difficile de trouver un déclic pour que l'on redevienne spectaculaire et que tout soit plus facile.

Propos recueillis par Benjamin Quarez