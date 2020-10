Basaksehir-PSG (0-2) : Moise Kean s'impose comme une alternative crédible

Déjà auteur d'un doublé contre Dijon, Moise Kean a remis ça mercredi à Basaksehir (0-2). Une nouvelle sortie prometteuse en l'absence de Mauro Icardi.

Il fallait à tout prix prendre les trois points pour se refaire une santé après la défaite contre (1-2). C'est chose faite pour le PSG, qui s'est imposé ce mercredi sur le terrain des Turcs d' . Une victoire 2-0 acquise dans la douleur grâce à un doublé de Moise Kean.

Arrivé dans les derniers jours du mercato, et titulaire pour la première fois avec Paris en , l'international italien (8 sélections) a fait preuve d'efficacité pour permettre à son équipe de se sortir du piège tendu par Enzo Crivelli et sa bande. Car longtemps, le PSG s'est retrouvé en difficulté. Neymar est sorti blessé à la cuisse gauche après seulement 26 minutes de jeu. Keylor Navas a réalisé plusieurs arrêts déterminants (26e, 57e, 71e). Et alors qu'on attendait le réveil de Kylian Mbappé en Ligue des champions, le natif de Bondy - passeur décisif - a encore raté l'occasion de marquer dans la reine des compétitions européennes, laissant le costume de "héros" à son compère Moise Kean.

Le vrai remplaçant d'Icardi ?

L'ancien espoir de la n'a pas ménagé ses efforts sur le front de l'attaque. Peu servi en première période, il n'a pas déserré la vis, enchaînant les appels, pour finalement être récompensé de son gros travail pour le collectif. Buteur sur corner dans un premier temps d'une tête décroisée (0-1, 57e), Kean s'est offert un doublé en terminant une belle action de Pablo Sarabia dont le centre n'avait pu être repris par Kylian Mbappé (0-2, 79e).

La satisfaction est d'autant plus grande pour Moise Kean qu'il restait déjà sur un doublé inscrit le week-end dernier contre . Des débuts intéressants pour l'ex-Toffees sur lequel Thomas Tuchel ne semble pas s'être trompé, lui qui l'estime plus performant dans une attaque à deux.

Seul en pointe ou avec un binome, Moise Kean prouve en tout cas qu'il peut être une alternative crédible en l'absence de Mauro Icardi. L'Argentin se remet petit à petit d'une entorse du genou. Il doit reprendre l'entraînement collectif cette semaine.