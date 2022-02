Nantes - PSG : Navas et Neymar de retour dans le onze

Relégué sur le banc lors du choc européen contre le Real, Keylor Navas a été titularisé ce samedi par Mauricio Pochettino pour le match de championnat contre Nantes (à 21h). Le Costaricien a été préféré à Gianluigi Donnarumma.

Un onze largement remanié

Pour le reste, l’entraineur parisien a procédé à cinq changements par rapport à l’équipe qui s’est produite face aux Merengue. Leandro Paredes, blessé, a cédé sa place dans l’entrejeu à Idrissa Gueye. Le Sénégalais va jouer son premier match depuis son retour de la CAN. Au milieu de terrain, il sera accompagné de Marco Verratti et de Georginio Wijnaldum.

En attaque, retour à la normale. La MNM est reconstituée avec la présence de Neymar aux avant-postes. Il est aligné au côté de Neymar et Mbappé. Le retour du Brésilien n'arrange pas Angel Di Maria. L’Argentin démarrera comme remplaçant, et il n’est pas sûr qu’il en ressortira de sitôt. Si ce n’est en cours de match.

L'article continue ci-dessous

En défense centrale, Marquinhos et Kimpembe restent fidèles aux postes. En revanche, sur les côtés, « Poche » a choisi de faire souffler Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Juan Bernat et Thilo Kehrer en profitent pour retrouver une place dans le onze.

Le onze parisien : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Verratti - Mbappé, Messi, Neymar.