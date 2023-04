Nantes - OL : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Lyon en confiance, Nantes en plein doute

Mercredi, le FC Nantes reçoit l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France. Tenants du titre, les Nantais traversent une période compliquée. Battus 3-0 par Reims dimanche, les Canaris viennent d'enchaîner un 6è match sans victoire en championnat et ne comptent que 4 points d'avance sur le premier relégable Auxerre. Comme l'ont expliqué les supporters à leurs joueurs après la défaite contre Reims, la Coupe de France ne sera que du bonus et la priorité reste le maintien du club en Ligue 1.

La dynamique est inverse pour les Lyonnais qui viennent de s'imposer sur le pelouse du Paris Saint-Germain et ont enchaîné un 6è match sans défaite toutes compétitions confondues. S'il semble compliqué d'accrocher une place en Ligue des Champions (16 points de retard sur Lens et l'OM), le club rhodanien espère embellir sa fin de saison par une victoire en Coupe et un premier trophée depuis 11 ans et la Coupe de France remportée en 2012.

Dates, horaires et lieu de Nantes-OL

Date : Mercredi 5 avril 2023

Ville : Nantes

Stade : La Beaujoire

Heure du coup d'envoi : 21h10

Compétition : Demi-finale de la Coupe de France

Arbitre de la rencontre : Bastien Dechepy

Sur quelle chaîne voir le match Nantes-OL

Le match entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais sera diffusé sur BeIN Sport et France 3.

Le streaming pour voir le match Nantes-OL

Le match entre Nantes et Lyon sera disponible sur les applications BeIN Connect et France TV.

Les compositions probables de Nantes-OL

Pour ce choc, Antoine Kombouaré devrait s'appuyer sur ses hommes fort en attaque avec Ludovic Blas et Moses Simon autour d'Andy Delort, double buteur face à Lens en quart de finale. Au milieu, Moussa Sissoko devrait être aligné aux côtés de Pedro Chirivella et Florent Mollet.

De son côté, Laurent Blanc devrait de nouveau faire confiance à ses jeunes avec un trio Barclo-Cherkil-Lacazette en attaque. Au milieu, Johann Lepenant devrait évoluer avec Thiago Mendes, tandis que le défense à trois sera composée de Dejan Lovren, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé.

La composition probable de Nantes : Lafont - Victor, Girotto, Pallois, Corchia - Chirivella - Blas, Sissoko, Mollet, Simon - Delort.

La composition probable de Lyon : Lopes - Diomande, Lovren, Lukeba - Kumbedia, Lepenant, Mendes, Tagliafico - Cherki, Barcola - Lacazette.