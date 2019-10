Nantes, Nicolas Pallois critique Miguel Cardoso

Le défenseur du FC Nantes, Nicolas Pallois, a égratigné son ancien coach chez les Canaris, Miguel Cardoso.

Miguel Cardoso n’est resté qu’une poignée de mois au FC au début de la saison 2018/2019 et le moins que l’on puisse dire c’est que le technicien lusitanien n’a pas laissé un excellent souvenir du côté de la Jonelière.

Au-delà de ses piteux résultats, c’est sa manière de travailler qui a déplu du côté de La Beaujoire, et en particulier les joueurs. Le défenseur Nicolas Pallois a d’ailleurs choisi d’en dévoiler quelques anecdotes dans un entretien accordé à L’Equipe. « Je ne sais pas si c'est un coach. Il a fait trois clubs en six mois, donc c'est quand même exceptionnel. Ça fait partie du foot. J'ai vu tout de suite comment ça allait tourner », a-t-il d’abord confié.

L'article continue ci-dessous

« (Pas un coach, par rapport) à la personne, au coach, un peu tout. En prépa, on est là pour travailler le foncier et aussi tactiquement, mais de là à rester comme un plot pendant deux heures et demie sur un terrain... », a poursuivi Palllois.

Actuellement, Cardoso se trouve sans travail. Il avait été viré du et de l’ qui l’avaient embauché suite à sa décevante expérience nantaise.