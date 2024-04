Nantes - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais est en déplacement à Nantes, ce dimanche, pour la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les rideaux tomberont sur la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche 7 avril 2024. En effet, Le FC Nantes reçoit son homologue de l’Olympique Lyonnais au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau en clôture de ce 28e acte du championnat. Un duel entre un club en quête de maintien et un autre à la recherche d’une potentielle place en Europe.

Lyon veut profiter du faux pas de l’OM

Actuel 14e de Ligue 1 de France, le FC Nantes (28 points) milite pour le maintien en championnat afin de ne pas vivre la Ligue 2 la saison prochaine. Mais les Canaris peinent à convaincre. A seulement deux points de la place du barragiste occupée par le FC Lorient (26 points), le FC Nantes devra s’imposer devant ses supporters ce dimanche pour pouvoir espérer s’éloigner un peu plus de la zone rouge. Mais les dernières sorties des hommes du revenant Antoine Kombouaré ne sont pas sur une bonne série. C’est trois défaites et deux matchs nuls sur les cinq dernières rencontres en Ligue 1.

De son côté, l’Olympique Lyonnais (10e, 35 points) veut profiter de la défaite de son rival marseillais pour réduire l’écart avec ce dernier. L’OM (7e, 39 points) ayant une fois échoué à Lille (3-1) en ouverture de la 28e journée, ce vendredi. Sorti d’une étincelante victoire en demi-finales de Coupe de France contre Valenciennes (3-0), le club rhodanien s’en sort bien. Les hommes de Pierre Sage comptent trois victoires, un match nul et une défaite toutes compétitions confondues sur les cinq dernières sorties.

Horaire et lieu de match

Nantes – Lyon

Lieu : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

A 20h45 française

Les compos probables du match Nantes – Lyon

Nantes : Lafont – Amian, Castelletto, Comert, Cozza – Augusto, Chirivella – Mollet, Sissoko, Abline – Mohamed

Lyon : Lopes – O'Brien, Tolisso, Caleta-Car – Mata, Caqueret, Matic, Henrique – Cherki – Lacazette, Baldé

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes – Lyon

La rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 07 avril 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.