Nantes - Lille (0-1), le LOSC repart de l’avant

Grâce à un seul et unique but, inscrit par Angel Gomes, Lille a disposé de Nantes et renoué avec la victoire en Ligue 1 (1-0).

Après son élimination sans gloire en Ligue des Champions aux dépens de Chelsea, le LOSC avait à cœur de rebondir et reprendre accessoirement sa marche en avant en Ligue 1. Pari réussi. A la Beaujoire, là où pourtant personne ne s'était imposé depuis l'OM le 1er décembre dernier, ils l'ont emporté 1-0. La bonne attitude des Lillois Les Dogues ont abordé le match avec du mordant et cette attitude conquérante a porté leurs fruits. L'ouverture du score aurait pu survenir dès la 18e minute, n'était-ce un excellent arrêt d'Alban Lafont sur une tentative d'Angel Gomes. Au vu de la nette domination lilloise, ce n'était cependant qu'une question de temps avant que les Nordistes ne fassent sauter le verrou adverse. Ça a été chose à cinq minutes de la pause. Amadou Onana a débloqué la situation d'une reprise du gauche à la suite d'un corner.

A 1-0, le LOSC a assuré le plus dur. Il s'est ensuite quelque peu reposé sur son acquis, malgré une opportunité de Jonathan David à la 58e. Les champions de France n'ont pas pu préserver le même rythme jusqu'au bout, et cela se comprend au vu de leur calendrier en ce moment. L'article continue ci-dessous Lille a terminé à dix La dernière demi-heure de la partie fut donc compliquée. Elle le fut à plus forte raison après l'expulsion de Timothy Weah. Ce dernier s'est rendu auteur d'un tacle sur Moutoussamy. Le geste ne semblait pas trop violent, mais l'arbitre, Mr Gaillouste, a choisi de sortir le rouge après consultation de la VAR. Avec un homme en moins, Lille s'est logiquement recroquevillé derrière pour préserver son avance. La mission a été accomplie. Jardim n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer. C'était à la 67e minute sur une reprise de l'Espagnol Chirivella. Malgré l'appui du public, le FCN n'a pas été en mesure de mettre de la folie dans cette fin de rencontre, si ce n'est à travers des échauffourées dommageables près de la ligne de touche. Pour l'équipe de Kombouaré, il s'agit d'un deuxième revers consécutif. Elle marque le coup en Ligue 1, tandis que son adversaire du jour repart de l'avant et accède à la 6e place du classement. Avec seulement quatre points de retard sur le podium, les Nordistes peuvent croire à une nouvelle qualification en C1 en mai prochain.