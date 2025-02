Nantes - Lens : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Nantes, en difficulté, reçoit Lens, en quête d’Europe. Entre maintien et ambitions européennes, ce duel s’annonce crucial pour les deux équipes.

Dimanche après-midi, le Stade de la Beaujoire sera le théâtre d’un affrontement entre deux équipes aux objectifs bien distincts. D’un côté, Nantes lutte pour son maintien en Ligue 1, occupant une fragile 15e place avec 21 points en 22 matchs. De l’autre, Lens vise une place en Coupe d’Europe et pointe à la huitième position avec 33 unités. Deux trajectoires divergentes qui promettent un duel intense.

Nantes sous pression après un lourd revers

Les Canaris sont habitués aux saisons difficiles ces dernières années. Après avoir terminé 16e en 2022-23 et 14e en 2023-24, ils se retrouvent encore une fois empêtrés dans la lutte pour ne pas descendre. Antoine Kombouaré, arrivé en mars 2024, semblait avoir remis l’équipe sur de bons rails avec une série encourageante de deux victoires, cinq nuls et une seule défaite entre novembre et janvier.

Mais depuis, la dynamique s’est brutalement inversée. Après une défaite 2-0 face à Brest, Nantes a subi une véritable humiliation contre Monaco (7-1). Ce lourd revers a mis en lumière les failles d’une équipe en manque de repères défensifs et en panne de confiance. Kombouaré attend une réaction de ses joueurs, mais face à Lens, la tâche s’annonce compliquée.

Lens veut relancer sa course à l’Europe

De retour en Ligue 1 depuis 2019-20, le RC Lens s’est solidement installé dans le haut du tableau. S’ils ont terminé septièmes à trois reprises lors des quatre dernières saisons, leur deuxième place en 2022-23 avait brièvement fait rêver les Sang et Or d’un sacre national. Cette saison, l’ambition est claire : accrocher une place européenne.

Toutefois, la dynamique n’est pas idéale pour les hommes de Will Still, battus lors de leurs deux dernières sorties (0-2 contre Nice et Strasbourg). Actuellement huitièmes, ils accusent trois points de retard sur Lyon, sixième, et n’ont plus de temps à perdre. Une victoire à Nantes permettrait de relancer leur campagne et d’effacer ces récentes déconvenues.

Avec un FCN en quête de rachat et un RCL soucieux de se remettre dans le sens de la marche, cette rencontre s’annonce décisive pour les ambitions des deux clubs.

Horaire et lieu du match

Dimanche 23 février 2025

23e journée de Ligue 1

Stade La Beaujoire (Nantes)

Nantes - Lens

Les compos probables du match Nantes - Lens

Nantes : Lopes; Coco, Sow, Pallois, Amian; Augusto, Lepenant, Leroux; Abline, Simon; Mohamed.

Lens : Koffi; Gradit, Medina, Sarr, Aguilar; Diouf, Aynaoui; Sotoca, Thomasson, Fulgini; Nzola.

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Lens

La rencontre entre Nantes et Lens sera à suivre ce dimanche 23 février 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.Best VPN services to watch sports online