Nantes garde sa place en Ligue 1, Auxerre retourne au purgatoire

La dernière journée de Ligue 1 a vu le FC Nantes assurer in extremis sa place parmi l’élite. Les Canaris doublent Auxerre sur le fil.

Nantes au paradis, Auxerre en enfer. 17e au classement général avant l’ultime journée du championnat, le club de Loire-Atlantique a réussi à se sortir de la zone rouge au meilleur moment à la faveur de son succès contre la lanterne rouge angévine (1-0). En gagnant, les Canaris ont pu doubler le RC Lens, vainqueur de son côté de l’AJ Auxerre (3-1).

Nantes s’est réveillé au bon moment

Ce dénouement est quasi inespéré pour le FCN, au vu de la dynamique qu’il a affiché durant la seconde partie de la saison. Ce n’est d’ailleurs que son 1er succès en championnat depuis le mois de janvier dernier. Le réveil ne pouvait pas mieux tomber. Face au SCO, et poussé par leur public de La Beaujoure, Ludovic Blas et ses coéquipiers ont fait ce qu’il fallait. Ils ont été solides derrière et Ganago leur a offert le but qui manquait à leur bonheur dès la 14e minute de jeu.

Pour rester en Ligue 1, Nantes devait encore compter sur un faux-pas d’Auxerre. Les Bourguignons avaient deux points d’avance au coup d’envoi de la soirée, mais ils se sont retrouvés tétanisés par l’enjeu. A aucun moment, ils n’ont semblé en mesure d’inquiéter les Lensois, si ce n’est sur un cadeau offert par Jean-Louis Leca sur la réduction du score. Les vice-champions de France ont aussi mis un point d’honneur à finir sérieusement en jouant le jeu. Malgré quelques absences, ils se sont très vite échappés à la marque. Claude-Maurice a marqué un doublé pour les Nordistes Nordistes (19e et 48e). Lois Openda a ensuite redonné le break aux siens.

La marche était trop haute pour Auxerre

Le but de Niang n'ayant pas été suivi par d'autres, le salut de l’AJA passait par un but du SCO à Nantes. Celui-ci n’est jamais survenu. Le dernier du classement n’a pu contourner le solide bloc adverse. Il faut dire aussi qu’en terme d’envie et de motivation, la différence était criante entre les deux camps.

Au final, et malgré un excellent parcours durant le dernier tiers du championnat, l’AJA a donc rejoint Troyes, Ajaccio et Angers dans l’ascenseur. Un an seulement après leur remontée dans l’élite, les Icaunais retrouvent donc l’étage inférieur. Nantes, pour sa part, se sauve de justesse. Un grand soulagement pour l’octuple champion de France et ses nombreux supporters.