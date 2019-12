Nantes-Dijon (1-0), la belle opération des Canaris

Dans son fief de La Beaujoire, le FC Nantes a vaincu Dijon ce dimanche. La différence ne s’est faite que sur un seul but, signé Ludovic Blas.

Dominé par le PSG en milieu de semaine, le FC a bien rebondi ce dimanche lors de la réception de . Contre une équipe bourguignonne toujours aussi irrégulière, les Canaris ont eu du mal à passer à la vitesse supérieure et se créer des occasions. Mais, ils ont fini par parvenir à leurs fins, et obtenir le succès qu’ils convoitaient.

Un seul but a été marqué dans ce match et il a été l’œuvre de Ludovic Blas. L’ancien guingampais a fait mouche à la 73e minute. Servi par Moses Simon, il s’est ouvert le chemin de but avant de placer un tir à ras de terre du gauche. Infranchissable jusque-là, Runarsson n’a pu que s’incliner. Un coup de semonce dont le DFCO ne s’est pas remis.

3 - Ludovic Blas a inscrit 3 buts lors de ses 5 derniers matches de , soit autant que lors de ses 72 précédents. Envol. #FCNDFCO pic.twitter.com/n7wkJef0Jn — OptaJean (@OptaJean) December 8, 2019

Nantes a pris son temps avant de trouver la faille, mais l’ouverture du score était méritée. Les offensives s’étaient enchainées sur les buts adverses. Kalifa Coulibaly (53e) et Simon (54e et 60e) ont tous les deux manqué d’ouvrir le score sur des reprises près du but. Des tentatives non converties qu’ils craignaient regretter, mais Blas est donc passé là et a délivré les siens à un moment clé. À sa sortie à la 89e, l’ex-international espoir a eu droit à une grosse ovation du public nantais.

Avec cette victoire, Nantes retrouve le premier tiers du classement (6e) et revient à deux points du podium. Dijon, pour sa part, est 16e, avec seulement un point d’avance sur le premier reléguable. Sauf un énorme renversement de scénario, les deux équipes ne devraient pas concourir pour les mêmes objectifs cette saison.