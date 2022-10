Nantes chute, Rennes, Monaco et Nice assurent… Les Français reçus trois sur quatre

Le FC Nantes a été le seul club français à passer à côté de son sujet, ce jeudi en Coupe d'Europe.

Il faudra encore attendre avant de voir des clubs français réussir un sans-faute lors d’une soirée continentale. Cela étant, on n'était pas loin d'une copie parfaite ce jeudi. Nice et Monaco ont répondu présent, Rennes leur a emboité le pas et seul Nantes a manqué de remplir sa tâche. Une soirée donc globalement positive et qui fait bien au niveau de l'indice Uefa.

Monaco se redresse

Monaco est l’équipe qui a fait la meilleure impression. A domicile, la formation princière s’est défaite aisément de Trabzonspor (3-1). Wissam Ben Yedder a été le héros du match avec un doublé inscrit, tandis que le 3e but a été l’œuvre d’Axel Disasi. Avec ce succès, l’ASM efface son revers de la précédente journée contre le Ferencvaros. Ca sent bon la qualification pour le prochain tour.

Nice, la belle surprise

Pour Nice aussi, les affaires sont plutôt bien engagées en Conférence Europa League. Le Gym a pris le meilleur sur Slovacko à l’extérieur grâce à un seul et unique but signé Nicolas Pépé. Avec le Partizan Belgrade, les Aiglons caracolent en tête de leur groupe. Un parcours convaincant et qui tranche avec celui qu’ils réalisent en championnat.

Rennes s'impose au finish

Tout comme Nice, Rennes est aussi invaincu sur la scène européenne. Et les Rouges et Noir ont réussi à glaner leur deuxième succès en trois matches. Après le nul contre le Fenerbahçe, ils ont pris le dessus sur le Dynamo Kiev à domicile. Ils avaient été les premiers à scorer grâce à un joli but de Martin Terrier. Les Ukrainiens ont ensuite égalisé. On se dirigeait ensuite vers un score de parité avec que le jeune Doue (17 ans) n'offre la victoire aux locaux. Un succès sur le fil mais largement mérité pour la bande à Genésio.

Nantes reste au point mort

Le mauvais élève de la soirée aura été le FC Nantes. L’équipe de Kombouaré s’est désagrégée en Allemagne face à Fribourg (0-2). Comme lors de leur précédente sortie, les Canaris n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Ils sont désormais 3e de leur poule, à trois points du second. Il faudra un sans-faute lors des deux sorties restantes à La Beaujoire pour espérer voir le printemps européen. Antoine Kombouaré gagnerait à remonter quelques bretelles.