Nantes - Christian Gourcuff va bientôt prolonger son contrat

Arrivé cet été sur le banc des Canaris avec un contrat d'une saison, Christian Gourcuff va bientôt s'engager sur la durée avec le club nantais.

L'aventure de Christian Gourcuff ne devrait pas tourner aussi court que celle de la plupart de ses prédécesseurs. Venu à pour prendre la suite de Vahid Halilhodzic juste avant l'entame de la saison, l'ancien entraîneur de Lorient ne s'était engagé que pour une saison avec les Canaris.

Le très bon début de saison de son équipe (2e à deux points du PSG après neuf journées) a convaincu ses dirigeants de lui proposer une prolongation de contrat. Si la durée de cette dernière n'est pas connue, elle s'ajoutera à un élargissement de ses prérogatives dans le secteur sportif.

L'article continue ci-dessous

C'est ce qu'a précisé le directeur délégué du club Franck Kita dans des propos accordés à Ouest . "Aujourd'hui, même si la durée de la prolongation n'est pas arrêtée, le président [Waldemar Kita] et Christian Gourcuff, qui sont de la même génération et qui partagent la même philosophie, ont convenu de prolonger l'aventure ensemble, a-t-il ainsi affirmé. L'entraîneur se sent bien ici, on se sent bien avec lui. Le reste n'est que de l'administratif.

"ll va devenir le responsable du secteur sportif. Il va mettre en place, grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale. On va essayer de remettre en place, ce qui n'a pas été facile pour de multiples raisons avec les entraîneurs précédents, ce qui a été fait à l'époque : une uniformité de style et de jeu, des pros jusqu'aux petits."

Alors qu'ils restent sur une série de trois succès 1-0 consécutifs, les Nantais se déplaceront à Metz ce samedi (20h) dans le cadre de la 10e journée de championnat. Avec, selon le résultat du PSG la veille à Nice, peut-être l'occasion d'en prendre la tête.