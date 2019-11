Nantes - Christian Gourcuff évoque la piste Ben Arfa

L'entraîneur nantais était présent en conférence de presse ce vendredi. Il a notamment donné son avis concernant la rumeur Hatem Ben Arfa.

Et si Hatem Ben Arfa s'engageait à ? Libre depuis son départ de Rennes en fin de saison dernière, l'ex international français serait une piste pour les Canaris à en croire les informations de L'Equipe. Alors que Nantes se déplace à ce dimanche (15h) avec l'espoir de se relancer après deux défaites sur la plus petite des marges, Christian Gourcuff s'est présenté en conférence de presse ce vendredi.

L'entraîneur a donc été interrogé sur la rumeur HBA, donc il n'a pas rejeté la venue. "Hatem Ben Arfa ? Je ne vais pas commenter les rumeurs, a-t-il tout d'abord répondu avant de préciser davantage sa pensée. On a la prétention d'avoir un projet, a priori si des joueurs veulent nous rejoindre, je n'ai pas à avoir de rejet. Je n'ai aucun problème de communication avec la direction du club."

"Je ne vais commenter quelque chose qui n'est pas acté. C'est une réflexion générale, dans un moment particulier hors mercato. Il vaut mieux s'occuper des joueurs qui sont là plutôt que perdre de l'énergie sur des renforts éventuels."

Lui aussi venu s'exprimer devant les médias, Nicolas Pallois n'a pour sa part guère souhaité prendre partie. "J'ai vu ça sur internet ce matin pour ne pas vous mentir, a reconnu le défenseur central. On verra au moment voulu, l'équipe fonctionne bien. On a perdu des points lors des derniers matches. On va tout faire pour ramener des points face à Bordeaux."