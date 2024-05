Nantes, ce que risque Mostafa Mohamed après son refus de jouer

L’attaquant de Nantes, Mostafa Mohamed, risque gros après avoir refusé de jouer contre Monaco, dimanche.

Le FC Nantes affronte l’AS Monaco dimanche à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se déroulera sans Mostafa Mohamed. L’international égyptien a refusé de jouer alors qu’il n’est pas blessé. Un choix qui pourrait lui créer de gros ennuis avec le club nantais.

Mostafa Mohamed a refusé de jouer à l’occasion de la lutte contre l’homophobie

La saison 2023-2024 de la Ligue 1 va connaitre son épilogue ce dimanche. C’est une dernière journée particulière puisqu’elle a été placée sous le signe de la lutte contre l’homophobie. C’est justement cela qui justifie l’absence de Mostafa Mohamed dans le groupe de Nantes qui se déplace à Monaco. L’attaquant égyptien n’a pas été mentionné parmi les blessés ou les absents, vendredi et le club n’a pas évoqué les raisons officielles de son absence. Mais selon les indiscrétions, Mostafa Mohamed aurait refusé de jouer afin de ne pas associer son image à la lutte contre l’homophobie, ce qui contraste avec ses convictions religieuses. Le Pharaon va donc manquer un nouveau match avec Nantes en raison de cette lutte.

Nantes pourrait sanctionner lourdement Mohamed

Ce n’est pas la première fois que Mostafa Mohamed refuse de jouer dans le cadre de la lutte contre l’homophobie. L’international égyptien s’était déclaré forfait la saison dernière à deux heures du coup d’envoi d’un match contre Toulouse, déterminant pour le maintien en Ligue 1. L’attaquant des Canaris avait alors refusé de porter le maillot spécial avec le numéro floqué du maillot arc-en-ciel.

Mostafa Mohamed n’étant pas le seul joueur à refuser d’aller contre leurs convictions religieuses, la LFP a décidé de changer de dispositif cette saison. La Ligue de Football Professionnel a décidé de remplacer les numéros arc-en-ciel par le logo de la compétition avec les couleurs LGBT + et le mot homophobie barré en rouge. Un dispositif plus discret qui n’a pas suffi pour faire changer d’avis Mostafa Mohamed. La saison dernière, l’Egyptien avait écopé d’une sanction financière de la part du FC Nantes après son refus. Une sanction qui pourrait être similaire ou encore plus lourde cette saison.