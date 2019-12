Nantes a fait une offre pour Foulquier

D’après RMC Sport, le FC Nantes a formulé une proposition à Watford pour le recrutement du défenseur Dimitri Foulquier.

L’ancien joueur de Rennes et du RC , Dimitri Foulquier, pourrait effectuer son retour en cet hiver. Le FC s’est positionné pour le faire signer dès l’ouverture du mercato, si l’on en croit ce que rapporte RMC Sport ce mercredi. Le quotidien Ouest- avait révélé, pour sa part, l’existence des contacts en début de semaine.

Nantes a fait une offre à FC pour un transfert sec et les Hornets seraient parfaitement ouverts à cette possibilité, surtout que l’arrière droit ne joue absolument pas du côté de Vicarage Road (seulement 3 matches et 58 minutes à son compteur en ). En revanche, et malgré une proposition de contrat de trois ans émanant de La Beaujoire, le joueur, lui, hésite encore.

Un club espagnol piste aussi Foulquier

Foulquier (26 ans) a une autre offre à sa disposition. Une formation du championnat espagnol l’a également approché en vue d’un engagement cet hiver. Son identité n’a pas été divulguée. Le natif de Sarcelles est séduit par la perspective de rejoindre la , car il y a déjà évolué à deux reprises par le passé. Entre 2013 et 2017, il avait fait ses preuves à Grenade et la saison dernière il avait effectué une courte pige à .