Nantes 1-0 Reims - Sans impressionner, les Canaris s'invitent sur le podium

Réalistes face au Stade de Reims, les joueurs de Christian Gourcuff se sont imposés sur la plus petite des marges. Ils s'installent sur le podium.

Entré dans un nouveau cycle cet été avec l'arrivée sur son banc de Christian Gourcuff, le FC , 9ème au classement, recevait le 8ème, ce samedi, pour le compte de la 5ème journée de . Sous un soleil de plomb, les deux formations, qui comptaient le même nombre de points au coup d'envoi, ont livré un spectacle pour le moins limité, vraisemblablement gênées par la chaleur ambiante qui régnait sur la Beaujoire.

Nantes et Reims suffoquent, Coulibaly sanctionne

Ainsi, le premier acte n'était pas loin d'être soporifique, et ne voyait aucune des deux équipes se procurer une occasion nette. Si les intentions étaient bonnes de part et d'autre, les approximations techniques se faisaient nombreuses et ne permettaient ni au FC Nantes ni au de trouver la faille chez l'adversaire. C'est donc après un rythme assez neutre que locaux et visiteurs rejoignaient les vestiaires avec l'intention de redoubler d'efforts et d'application en vue du deuxième acte. La donne était claire : les deux équipes allaient devoir changer de braquet pour espérer quelque chose.

L'article continue ci-dessous

Dans cette configuration là, ce sont les visiteurs qui se procuraient la première grosse occasion peu avant l'heure de jeu, quand Rémi Oudin profitait d'un léger cafouillage dans la surface des Canaris pour expédier une frappe surpuissante du pied droit. Sa tentative était contrée, et le corner ne donnait rien (69e). Néanmoins, une tendance se dégageait : se sont bien les Rémois qui se montraient les plus entreprenants.

Pourtant, ce sont les Canaris qui, sur leur sixième tentative de la rencontre, trouvaient l'ouverture à la 70ème minute de jeu. Après une prise de balle dans le sens du but, Kalifa Coulibaly s'emmenait bien le cuir et l'expédiait d'une frappe croisée dans le petit filet du portier adverse, qui ne pouvait intervenir. Sans se montrer dominateur, le FC Nantes avait fait le plus dur grâce au réalisme de son attaquant. Solidaires en fin de match, les Nantais ne cédaient pas au réveil du Stade de Reims. Au coup de sifflet final, la récompense était instantanée : grâce à son succès, le FC Nantes prend place sur le podium.