Nagelsmann réagit à la virée de ses joueurs à Ibiza

Julian Nagelsmann affirme que ses joueurs ont eu du temps libre et que c'était leur décision de partir à l'étranger.

Le coach allemand a refusé de critiquer ses ouailles après que l'équipe soit partie en vacances à Ibiza à la suite de la défaite du week-end dernier contre Mayence.

Les Munichois, qui avaient décroché un dixième titre de Bundesliga consécutif la semaine précédente, sont partis en vacances pendant deux jours sur l'île des Baléares quelques heures seulement après la défaite 3-1 à la Mewa Arena. Ce voyage a suscité les critiques de plusieurs personnalités allemandes, dont Lothar Matthäus, légende du club et consultant.

Qu'a dit Nagelsmann à propos du voyage du Bayern à Ibiza ?

Nagelsmann n’était pas à l’aise pour commenter le voyage à Ibiza, mais il a finalement abordé la question lors d'une conférence de presse avant le match de dimanche à domicile contre Stuttgart.

"En fait, Brazzo [le directeur sportif Hasan Salihamidzic] a tout dit à ce sujet. Je suis responsable de mon équipe et j'ai assumé mes responsabilités en prévoyant deux jours de repos à l'entraînement", a-t-il déclaré.

"Les joueurs sont majeurs, ils sont assez grands, je ne suis pas leur père ou leur professeur. S'ils décident de le faire en grand groupe, c'est à eux de décider. Les joueurs peuvent utiliser ces jours comme bon leur semble."

Nagelsmann répond aux accusations de "laisser-aller".

Nagelsmann a également rejeté les accusations selon lesquelles le Bayern aurait porté atteinte à l'intégrité de la compétition en ne prenant pas les matches au sérieux, maintenant qu'il a décroché le titre. Felix Magath, le patron du Hertha, a accusé le Bayern d'avoir manqué de respect à la Bundesliga face à Mayence en se "laissant aller" après avoir obtenu le titre.

Mayence est bien installé en milieu de tableau, mais Stuttgart, son adversaire de dimanche, est actuellement en position de barragiste, à deux points de l'Arminia Bielefeld, avant-dernier, et à trois points du Hertha Berlin.

"Il ne s'agissait pas non plus de fausser la compétition contre Mayence, Mayence était déjà sauvé et nous n'avions rien à perdre, a-t-il clamé. Nous n'avons pas grand-chose à voir avec une équipe qui lutte contre la relégation. Nous n'avons que deux matchs contre le VfB Stuttgart [par saison], nous avons le devoir d'arriver à six points. Mais c'est tout ce que nous avons à faire avec la lutte contre la relégation."