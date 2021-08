Nagelsmann adresse les rumeurs de transfert de Lewandowski

Les poids lourds de la Bundesliga ont vu des rumeurs proliférer concernant Robert Lewandowski, Nagelsmann y répond.

Julian Nagelsmann n'est pas déconcerté par les spéculations suggérant que Robert Lewandowski cherche un moyen de partir du Bayern Munich, le prolifique attaquant polonais n'offrant aucune indication à son manager qu'il souhaite un transfert.

Des rumeurs ont commencé à circuler concernant l'avenir du buteur de 32 ans qui a passé sept saisons remplies de buts et de trophées à l'Allianz Arena.

Il a été suggéré que Lewandowski cherche un nouveau défi avant qu'il ne soit trop tard, alors que Manchester United et le Real Madrid comptent parmi ses prétendants de longue date, mais le patron du Bayern prend ces rumeurs avec des pincettes.

Le coach du FCB s'est exprimé devant la presse à ce sujet : "Cela ne me dérange pas du tout, si je suis honnête. Cela fait partie du business. Si je n'étais pas entraîneur au Bayern, mais dans un autre grand club, je poserais toujours des questions sur ce joueur et j'espère que quelque chose fonctionnera. C'est parce qu'il marque beaucoup et qu'il est l'attaquant le plus dangereux du monde. C'est tout à fait normal."

"La seule chose qui compte pour moi, c'est la façon dont le joueur réagit - et Lewy est en pleine forme. Il me parle beaucoup ainsi qu'aux joueurs à l'entraînement. Ce n'est pas un joueur qui s'isole et espère qu'il s'en ira."

"Il se sent bien, ce qui a également été montré par sa performance contre Dortmund. Même à l'entraînement. Un joueur qui veut partir ne ferait pas ça."

"Cela fait partie de la vie qu'il y ait des rumeurs. Vivre et laisser vivre, journalistes comme footballeurs. Quand le footballeur est de bonne humeur, et c'est le cas, on est tous heureux."

Tout en repoussant les rumeurs concernant Lewandowski, Nagelsmann reste également calme en ce qui concerne l'avenir de Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Les deux hommes seraient en lice pour de nouveaux contrats.

"En général, je ne dors pas si mal (à cause de leurs situations contractuelles). Les situations de Josh et Leon sont similaires à celles de Lewy. Je ne leur parle pas de leur situation contractuelle tous les jours. Je pense que les choses vont bien avec les deux. Il est tout à fait normal qu'ils veuillent entendre de quoi parle le nouvel entraîneur. Est-ce que je veux travailler avec eux ou non. Si nous faisons quelques pas de plus là-bas, je pense que ça ira très bien aussi."