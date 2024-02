Nagelsmann a le choix entre deux grands clubs

Julian Nagelsmann a confirmé qu'en l'état actuel des choses, il sera disponible après l'Euro 2024.

Même si l'année 2023 n'a pas été des plus faciles, les actions de Julian Nagelsmann sont toujours aussi hautes. Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande est toujours l'un des entraîneurs les plus demandés dans le monde du football, malgré son licenciement surprise par le Bayern à la fin de la saison dernière et ses débuts difficiles à la tête de la DFB.

Après le limogeage de Hansi Flick l'année dernière, le technicien de 36 ans a été chargé de mener l'Allemagne à la réussite de l'EURO 2024 à domicile. Ce qui se passera après le tournoi n'est cependant pas évident. Le contrat de Nagelsmann ne court que jusqu'à l'été, ce qui signifie qu'il sera à nouveau sur le marché dans le courant de l'année.

Cela signifie surtout qu'il sera considéré comme une option possible pour les grandes équipes à la recherche d'un nouvel entraîneur, telles que Liverpool et Barcelone, Jurgen Klopp et Xavi ayant tous deux annoncé à la surprise générale leur départ à un jour d'intervalle le mois dernier.

Si Xabi Alonso est actuellement considéré comme le favori pour succéder à Klopp à Anfield, rien ne garantit qu'il quittera effectivement le Bayer Leverkusen à la fin de la saison. Nagelsmann, en revanche, serait disponible et apparemment ouvert à un retour dans le football de club.

Interrogé par Florian Plettenberg, de Sky Germany, pour savoir s'il sera toujours à la tête de l'équipe nationale DFB après l'Euro 2024, Nagelsmann a répondu : "Je n'y ai pas encore réfléchi. Comme mon contrat se termine après l'EURO, je dirais : en l'état actuel des choses, non".

Le Barça et Liverpool concernés ?

"Je l'ai dit depuis le début de mon mandat. L'EURO est actuellement au centre des préoccupations. Nous verrons ensuite si je suis toujours le sélectionneur. Si c'est le cas, nous nous préparerons très bien et nous essaierons d'en tirer le meilleur parti et de remporter le groupe [de la Ligue des nations]. Nous voulons faire un bon Euro. Ensuite, nous verrons ce qui se passera".

Si Nagelsmann devait quitter son poste à la tête de l'Allemagne, le problème est qu'il ne pourrait commencer à travailler en club qu'assez tard dans l'été et avec très peu de préparation. On peut penser que des clubs aussi importants que Liverpool et Barcelone auront déjà un nouvel entraîneur lorsque l'aventure de Nagelsmann à l'EURO 2024 prendra fin.