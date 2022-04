Nabil Fékir veut retrouver les Bleus

Nabil Fékir compte 25 capes avec l’équipe de France. Mais, la dernière commence à dater sérieusement. Il l’avait honorée en septembre 2020 contre la Croatie à l’occasion de la Ligue des Nations. Depuis, il ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps.

Fékir y croit pour le Qatar

Alors qu’il réalise l’une des saisons les plus accomplies de sa carrière, l’ancien Lyonnais se met à croire en un come-back en sélection. Il se voit même participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, après avoir déjà joué un rôle (minime) dans le sacre en Russie en 2018.

"Comme tous les joueurs qui ne sont pas appelés, j'ai des regrets. Mais je dors bien la nuit. Il y a un sélectionneur, il fait des choix, il faut les respecter. Tout joueur veut jouer les meilleures compétitions et la Coupe du Monde en fait partie", a-t-il indiqué dans un entretien à Ouest France.

A la question ensuite que lui faut-il pour retrouver le niveau qu’il y avait quatre ans, Fékir a répondu : « Je ne suis pas loin de ce niveau-là. Mais il me manque encore des buts. Je sais que je peux encore m’améliorer sur le plan statistique. Quand tu as pris goût au but, c’est difficile de s’en passer ».

Deschamps ne lui a pas fermé la porte

Le mois dernier, au moment de l’annonce de la liste des convoqués pour les matches face à l’Afrique du Sud et la Cote d’Ivoire, le sélectionneur avait laissé un motif d’espoir à Fékir en assurant qu’il ne l’avait pas totalement oublié. « Il n'y a pas de condamnés, avait-il tonné. Je modifierai votre question/réponse. Il vaut mieux être dans celle de mai. Elle se rapproche plus ou moins de la liste finale. Mais je sais pertinemment que ce ne sera pas celle-là. Déjà parce que je n'aurais pas le droit à 26 joueurs mais à 23, donc j'aurais des choix à faire ».

Tout en étalant son désir de retrouver les Bleus, Fékir a aussi confié vouloir disputer la Ligue des Champions avec sa formation andalouse. « Ce serait top, a-t-il lâché. Vraiment. C’est une compétition prestigieuse, tout le monde a envie d’y goûter, de la jouer […]. Les gens du club m’avaient clairement dit que c’était l’un de leurs objectifs. Quand j’arrive à un endroit, c’est pour jouer le plus haut possible. On a une très bonne équipe, qui se rapproche tout doucement des meilleures ».