N'Golo Kanté s'exprime sur son avenir en équipe de France

Parti en Arabie saoudite, N'Golo Kanté s'est exprimé sur son avenir avec l'équipe de France.

Après une saison à neuf matches disputés toutes compétitions confondues en raison de ses blessures, N'Golo Kanté a choisi de quitter l'Europe et de céder aux avances d'Al-Ittihad, où il retrouvera son compatriote Karim Benzema. À 32 ans et après plusieurs saisons en dents de scie, ce transfert pourrait ressembler à une fin de carrière tranquille avec un contrat juteux à la clé (100 millions d'euros par an), mais l'ancien joueur de Chelsea se veut toujours ambitieux, notamment avec l'équipe de France.

Kanté n'oublie pas les Blues... et les Bleus

À la fin de sa longue lettre d'adieu au club londonien, le champion du monde 2018 a glissé "à très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al-Ittihad et les Bleus", laissant donc entrevoir un potentiel futur avec la sélection qu'il a représenté à 53 reprises. Mais le joueur formé à Boulogne n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis plus d'un an en raison de ses trop nombreuses blessures cette saison et sa forme physique pour les mois à venir reste encore un mystère.

Reste à savoir si Kanté parviendra à se relancer en Arabie saoudite et si ses performances seront suffisantes aux yeux du sélectionneur pour lui donner une nouvelle chance avec les Bleus.