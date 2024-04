Musiala fait rêver Guardiola

Manchester City souhaite faire signer Jamal Musiala au Bayern Munich cet été, mais pourrait devoir vendre un joueur de haut niveau pour l'accueillir.

Selon The Independent, City fait partie des clubs européens de haut niveau intéressés par la signature de Musiala cet été, et les triples vainqueurs de la saison dernière sont actuellement en tête du peloton. Le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2026, mais les difficultés rencontrées par le Bayern cette saison ont conduit les parties intéressées à penser que Musiala pourrait être une acquisition réaliste cet été ou l'été prochain.



L'international allemand a grandi dans l'ouest de Londres - il avait le choix de jouer pour la Mannschaft ou l'Angleterre et a choisi la première - et a donc ciblé la Premier League comme sa prochaine destination. City souhaite renforcer sa ligne d'attaque et veut deux joueurs capables d'interagir avec fluidité ; il s'intéresse également à Lucas Paqueta (West Ham ) et à Michael Olise (Crystal Palace).





Selon le rapport, City devrait probablement autoriser le départ d'un joueur de premier plan. L'un de ces candidats pourrait être Bernardo Silva, qui a été associé à un éventuel transfert au FC Barcelone cet été.