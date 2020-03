Munich-Augsburg (2-0) - Le Bayern prend ses distances

Vainqueur sans convaincre face à Augsburg dans le derby bavarois, le Bayern Munich a pris quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund ce dimanche.

Quoi de mieux qu'un derby bavarois face à Augsburg pour fêter les 120 ans du club et accroître son avance en tête de la ? Ce dimanche, les conditions étaient toutes réunies pour assister à une rencontre des grands jours à l'Allianz Arena. Néanmoins, le a été moins à l'aise que prévu devant ses supporters. Si le spectacle a finalement été en tribunes, les Champions d' ont toutefois assuré l'essentiel : les trois points. Mais c'est à peu près tout...

Thomas Muller délivre un Bayern peu inspiré

Quelques minutes après de belles festivités dans les travées de l'Allianz Arena, le premier acte était d'une pauvreté inhabituelle entre le Bayern et Augsburg. Rien ou presque à se mettre sous les dents, tant les débats étaient pauvres à tous les niveaux. Aucun des deux gardiens du jour n'avait eu à se mettre en évidence, alors que les locaux, en tête en terme de possession du ballon, ne parvenaient à aucun moment à trouver la solution... À la pause, la frustration était palpable.

Au retour des vestiaires, les débats n'étaient pas des plus enthousiasmants, mais ils avaient le mérite de l'être plus que lors des quarante-cinq premières minutes précédentes. Au bout de huit minutes de jeu, Thomas Muller ouvrait le score d'une reprise de volée du pied gauche (53e). En fin de match, les occasions se faisaient plus nombreuses, mais ce sont bien les hommes de Hans-Dieter Flick qui l'emportaient en doublant même la mise par Leon Goretzka (90e). Bonne opération pour le Bayern, qui prend quatre points d'avance sur Dortmund au classement. Bref, une victoire sans convaincre, qui pourrait compter au moment de faire les comptes en fin de saison.