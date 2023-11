Mozambique - Algérie : Diffusion tv et gratuite, streaming et compo probable

Après s’être défaite de la Somalie, l’Algérie va chercher à enchainer ce dimanche contre la Mozambique.

Victorieuse de la Somalie (2-1) lors de son premier match en éliminatoires du Mondial 2026, l’Algérie de Djamel Belmadi a le devoir de confirmer ce dimanche. Mais, ça ne sera pas une partie de plaisir face à un adversaire coriace et un horaire peu avantageux.

L'Algérie veut enchainer

Après 8 heures de vol, les Fennecs se sont posés à Maputo vendredi. C’est là qu’ils défieront le Mozambique. C’est une sélection qui n’a pas vraiment de référence sur la scène continentale, mais qui vient tout de même d’accéder à la prochaine CAN. De plus, elle a fait bonne impression lors de son entrée en lice dans ces qualifications en dominant le Botswana (3-2).

Mahrez et consorts devront donc être sur leurs gardes. Pour ramener un résultat positif, ils devront braver les différents inconvénients liés à cette rencontre. Il ne s’agira pas seulement de bien jouer au football, mais aussi fait preuve de détermination, de résilience et peut-être même de ruse. Ils l’avaient payé pour apprendre lors des précédentes éliminatoires. A eux d’en tirer bénéfice désormais.

L'article continue ci-dessous

Getty

Par rapport à l’équipe qui s’était produite à Alger contre la Somalie, Belmadi va très probablement procéder à quelques changements. Le chevronné Ramy Bensebaini devrait faire son retour dans le onze. Et l’excellent Amoura, aguerri aux joutes continentales, devrait être préféré à Amine Gouiri. Houssem Aouar est aussi pressenti pour céder sa place au vieux briscard Sofiane Feghouli.

Horaire et lieu du match

Le 19 novembre 2023 à 14h

Maputo (Mozambique)

Mozambique - Algérie

L’équipe probable de l’Algérie face au Mozambique

Mandrea ; Bensebaini, Manndi, Ait Nouri, Atal ; Bentaleb, Feghouli, Chaibi ; Amoura, Mahrez, Slimani.

Sur quelle chaine suivre le match Mozambique – Algérie ?

Le match entre la Mozambique - Algérie sera diffusé en France sur l'Equipe Live à partir de 14h (à condition d'être abonné à l'Equipe), mais aucune chaine ne retransmettra la rencontre dans ce pays. En revanche, il vous sera possible de visionner le match sur les chaines algériennes ENTV ou TV6. Pour voir le match en streaming, outre l'Equipe Live, vous pouvez aussi vous connecter au service Fifa+ ou SSC (pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient). Ou alors vous munir d’un service IPTV, et choisir l’un des services ou chaines cités plus haut.