Moussa Sissoko vers Nantes, tout sur le gros coup des Canaris

Le FC Nantes s’apprête à s’attacher les services du milieu international français, Moussa Sissoko.

Le FC Nantes d’Antoine Kombouaré va frapper fort pour sa première signature de l’intersaison. D’après ce que révèle L’Equipe du jour, confirmant une information divulguée précédemment par le podcast « Sans Contrôle », les vainqueurs de la dernière Coupe de France vont enrôler l’international tricolore Moussa Sissoko.

Les détails du transfert de Sissoko

Sissoko était sous contrat avec la formation anglaise de Watford, qui vient d’être reléguée en Championship. Les Hornets ont accepté de le libérer à un an de la fin de son bail, au bout de très âpres pourparlers. Les décideurs nantais ont fait les efforts nécessaires pour que cette opération se réalise. Ils vont donc avoir un (ex) international tricolore dans leur effectif. Et non des moindres.

Sa durée de contrat

Sissoko va parapher un bail de deux ans avec les Canaris. Son expérience du très haut niveau va être d’un grand apport au FCN, notamment en Ligue Europa que le club s’apprête à retrouver. Avec ses 71 capes et les neuf ans passés en Premier League, il est certain que son apport sera très utile à l’équipe dirigée par Antoine Kombouaré. Son autre atout est sa polyvalence, puisqu’il est autant capable d’évoluer comme milieu défensif que comme ailier.

Quelle est la forme de Sissoko ?

Le Français sort d’une saison plutôt riche du côté de Vicarage Road. Il a participé à 36 des 38 rencontres de championnat, marquant au passage deux buts. Au niveau de la fraicheur physique, il devrait donc être au top. Il avait d’ailleurs choisi de rallier Watford pour améliorer son temps de jeu après quelques années compliquées à Tottenham. A 32 ans, l’ancien du Téfécé reste donc toujours d’attaque.

Le bilan de Sissoko en Ligue 1

Sissoko va retrouver un championnat qu’il avait quitté en 2013. Il avait passé six ans au TFC avant de s’expatrier Outre-Manche. Il fut l’un des cadres des Violets, au même titre qu’Etienne Capoue, Mauro Cetto et cie. Il faisait d’ailleurs partie de l’équipe qui avait caracolé en tête du championnat en 2008/2009. Il a joué 218 matches et marqué 24 buts avec son club formateur. Un rendement qui lui avait ouvert les portes de l’équipe de France alors qu’il n’avait que 20 ans.

Il n’a pas oublié les Bleus

L’équipe de France, Sissoko y pense toujours d’ailleurs. On peut imaginer que ce retour en Ligue 1 est aussi motivé par le fait de retrouver les Bleus et pouvoir disputer le Mondial au Qatar. Certes, sa dernière cape remonte à l’été 2021 et le match contre la Suisse à l’Euro, mais il est évident qu’il peut très vite y retrouver sa place si jamais il retrouve son niveau optimal du côté de La Beaujoire. Par le passé, il avait d’ailleurs déjà connu des périodes sans les Tricolores avant de revenir en force. Et puis, est-il utile de rappeler, il fut l’un des meilleurs joueurs français de l’Euro 1996 joué à domicile, et en particulier en finale contre l’Espagne.