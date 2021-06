Mbappé reste indécis sur son futur

Kylian Mbappé a fait savoir qu’il ne sait toujours pas où il se produira la saison prochaine.

Alors qu’il prépare le championnat d’Europe des Nations avec son pays, Kylian Mbappé a eu le temps de s’exprimer à propos de son avenir personnel. Dans un long entretien accordé à France Football, la star française a révélé où elle en était de la réflexion par rapport au club où il jouera la saison prochaine.

« Là, je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider, a-t-il indiqué Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse ».

Mbappé ne veut pas se presser, mais le fait qu’il temporise ne constitue pas un problème pour son club ? Si jamais il décide de partir, le PSG n’aura pas forcément beaucoup de temps pour se retourner et trouver un remplaçant de qualité.

Mbappé ne fera « pas un coup de traitre au PSG »

Questionné sur cette problématique, le prodige de Bondy affirme qu’il n’y a pas de souci avec ses responsables franciliens. « Il n’y a pas de problème, a-t-il assuré. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe ».

Mbappé a un contrat avec le PSG qui court jusqu’en 2022. S’il ne s’en va pas pour d’autres cieux, il sera presque dans l’obligation de rempiler. Mais c’est une issue qui ne le dérange pas et il a déjà affirmé à maintes reprises que s’il restait ça serait pour s’inscrire dans un projet à long terme.

Pour rappel, il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaifi est monté au créneau pour affirmer qu’il n’était pas question de laisser partir Mbappé. Le patron des vice-champions de France a mis les barbelés pour son joueur vedette. Et ses propos ont dû fortement décourager les potentiels courtisans du champion du monde, tel que le Real Madrid.