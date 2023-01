Mourinho révèle avoir rejeté une offre du Portugal

José Mourinho a révélé qu'il était le premier choix pour reprendre la sélection portugaise, avant que la fédération ne se tourne vers Martinez.

Les vainqueurs de l'Euro 2016 se sont retrouvés à la recherche d'un nouvel entraîneur après avoir rompu les liens avec Fernando Santos, l'entraîneur de longue date, à la suite d'une défaite décevante en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc. Mourinho a immédiatement été présenté comme le candidat idéal pour occuper un poste important, avec une proposition de partage de poste pour l'actuel entraîneur de la Roma, mais il a finalement évité l'intérêt de son pays natal et a ouvert la voie à l'ancien entraîneur belge Martinez pour un contrat de trois ans et demi.

Le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, a déclaré lors de la présentation officielle de Martinez : "Ce qui m'a intéressé dès la première heure, c'est de définir le profil. Nous avons parlé, dans ce cadre, avec de nombreuses personnes. La seule proposition concrète que nous avons faite pour être entraîneur, était Roberto Martínez."

Mourinho a réfuté ces affirmations, déclarant aux journalistes après avoir vu la Roma en quart de finale de la Coppa Italia : "Aujourd'hui, je peux vous parler et dire quelque chose qui ne vous intéresse peut-être pas beaucoup, mais je veux remercier le président de la Fédération portugaise. Ce qu'il a dit m'a rendu très fier, en disant que je n'étais pas le premier choix, mais son seul choix et qu'il aurait fait n'importe quoi pour me faire rentrer. Il m'a rendu très heureux. Mais je ne suis pas parti, je suis ici et je donne tout ce que j'ai."

Mourinho a également été évoqué comme un candidat potentiel pour prendre en charge l'équipe nationale du Brésil, après le départ de Tite, mais l'ex-manager de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United est lié par un contrat à la Roma jusqu'en 2024.