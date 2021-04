Mourinho : "Pogba aurait dû être expulsé"

Le manager de Tottenham pense que l'arbitre a influencé le sort du match qui a opposé son équipe à MU ce dimanche.

José Mourinho affirme que Paul Pogba aurait dû être expulsé lors de la victoire 3-1 de Manchester United contre Tottenham dimanche.

Le match au sommet du week-end en Premier League a été entaché de controverses alors que l'attaquant des Red Devils Edinson Cavani avait un but refusé en première mi-temps pour une faute sur Son Heung-min par Scott McTominay dans la préparation. Mais Pogba a aussi échappé à une expulsion plus tôt dans le match lorsqu'il a tenté de s'attaquer à Serge Aurier par derrière.

"Nous avons joué contre une bonne équipe, beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain. Nous avons eu de grandes occasions de marquer un deuxième but. Nous avons touché les poteaux et avons dominé cette période", a commencé par déclarer Mourinho à Sky Sports. "Mon opinion est qu'on a fait un bon match. Mon opinion était que nous ne méritions pas du tout ce résultat. Nous n'avons pas eu de chance car Pogba devrait peut-être recevoir un carton rouge pour son coup de coude sur Serge Aurier."

Interrogé sur le but de United qui a été refusé, Mourinho a déclaré: "Je ne saisis plus rien [de VAR]. J'ai regardé Fulham contre les Wolves. Je ne comprends plus rien. Parfois, vous pigez, parfois vous ne comprenez pas. Je ne sais pas comment commenter. Vous ne célébrez pas un but parce que vous avez peur. "

L'article continue ci-dessous

Malgré l'ouverture du score par Son à cinq minutes de la pause pour la formation londonienne, United a pu rebondir en seconde période.

Fred a égalisé avant l'heure quand il a repris le cuir après que Cavani eut un tir sauvé par Hugo Lloris. Cavani a ensuite converti le centre de Mason Greenwood pour offrir l'avantage à United à environ 10 minutes de la fin.

Greenwood a ensuite clôturé le score dans le temps additionnel lorsqu'il a marqué de près suite à un bon travail de Pogba.