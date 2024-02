Mourinho lâche une bombe sur Messi

José Mourinho a désigné Lionel Messi comme le joueur avec lequel il aurait le plus aimé travailler

Le charismatique entraîneur portugais Mourinho est actuellement au chômage après avoir été démis de ses fonctions à l'AS Rome, qui évolue en Serie A. Il a exclu un départ imminent en Arabie saoudite mais reste ouvert aux offres. Il a exclu un départ imminent vers l'Arabie saoudite, mais reste ouvert aux offres. S'il était disponible la prochaine fois que l'Inter Miami changera d'entraîneur, l'opportunité de diriger Messi se présenterait.

S'adressant à l'influenceur Ohm sur sa chaîne YouTube, Mourinho a déclaré, lorsqu'on lui a demandé de citer les superstars qu'il aurait aimé croiser sur son chemin, qu'il n'avait jamais pu entraîner Lionel Messi : "Par exemple, je n'ai jamais pu entraîner Lionel Messi, mais personne ne peut entraîner Messi. Il est absurde de penser que l'on peut l'entraîner, parce qu'il est né avec tout et qu'il sait déjà tout. Il pourrait vous apprendre certaines choses. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez eu l'honneur de l'avoir dans votre équipe. Pour rester dans le thème de la Roma, j'aurais aimé avoir [Daniele] De Rossi à l'Inter et au Real Madrid, mais ce n'était pas possible. Je voulais aussi que [Francesco] Totti soit à l'Inter, malgré son âge à l'époque, mais cela n'a pas été possible non plus. Ce sont des joueurs que j'ai toujours voulu avoir dans ma carrière".

Mourinho a travaillé avec de nombreuses figures emblématiques, notamment Cristiano Ronaldo lorsqu'il dirigeait le Real Madrid. Il a accumulé un nombre enviable de titres majeurs - Premier League, Serie A et Liga, ainsi que deux Ligues des champions - mais lorsqu'on lui demande de choisir la victoire qui lui a procuré le plus de plaisir, il répond : "J'ai beaucoup de grands souvenirs et beaucoup de mauvais. Si je dois en choisir un, je choisirai le plus récent. Ce n'est peut-être pas le trophée le plus important que j'ai remporté, mais compte tenu de la joie qu'il m'a procurée et parce qu'il était le plus proche, je dirai la Ligue des conférences avec la Roma. Il y a eu beaucoup de grandes choses dans ma carrière, beaucoup de matchs fantastiques dont je me souviens, et il est impossible de n'en choisir qu'un ou deux. J'ai aussi beaucoup de mauvais souvenirs, comme deux demi-finales de Ligue des champions perdues aux tirs au but, une finale de Ligue Europa perdue aux tirs au but parce que l'arbitre avait décidé que nous ne pouvions pas gagner. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs.

Mourinho a fait ses débuts d'entraîneur à Porto et a ensuite travaillé pour Chelsea, l'Inter, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham et l'AS Rome. Il ne réalisera peut-être jamais son rêve de partager un terrain d'entraînement avec Messi, mais l'histoire nous a appris qu'il est insensé de faire une croix sur quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de celui qui s'est autoproclamé "Special One".